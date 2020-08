Immobile, la Bota de Oro que no pudo triunfar en Alemania, ¿por qué?

View this post on Instagram

Wie das Rennen um den goldenen Schuh geendet ist wissen die meisten mittlerweile vermutlich. Aber wie würde das ganze aussehen, wenn man die Elfmetertore streichen würden?⚽️🚫 Das habe ich euch auf der 2.Seite veranschaulicht und siehe an, 3 Bundesligisten dominieren Europa🔥 . Wie würdest du Elfmetertore bei der Berechnung des goldenen Schuh berücksichtigen? Momentan zählen sie (logischerweise) wie normale Tore, ist es aber vielleicht sinnvoller Elfmetertore nur als "halbes Tor" zu berechnen oder sollte man sie sogar ganz weglassen?🤔👇🏼 — 👉🏼@frb_fussball für mehr — #bundesliga #fußball #fussball #immobile #lewandowski #ronaldo #werner #messi #haaland #lukaku #vardy #weissman #nsame #goldenboot #goldenerschuh