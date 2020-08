Neuer y ter Stegen se reencuentran en duelo Barça vs. Bayern

Manuel Neuer y Marc-André ter Stegen se verán las caras, esta vez como rivales, en el choque de cuartos de final de la Liga de Campeones entre FC Barcelona y FC Bayern München. El interminable debate sobre la portería de la selección alemana vuelve a avivarse, y esta vez en un duelo en el que ambos podrán demostrar quién es el mejor.

Después de las mil y una anécdotas sobre la polémica en la selección, en la que no parecía quedar nada claro quién iba a ser el titular dado que los dos son porteros de élite, parece que el rol en la portería se irá alternando entre ambos, tratando así de contentar a uno y a otro. Sin embargo, no es ningún secreto que la situación sigue candente y que el duelo entre ambos clubes puede ser crucial para decantar la balanza.

Como era de esperar, desde la cúpula del FC Bayern München salieron a defender una vez más a su guardameta Neuer en ese debate de la portería. Y, además, su presidente de honor Karl-Heinz Rummenigge aprovechó para lanzar un dardo envenenado sobre la situación.

Aprovechando el apoyo nacional que siempre ha recibido Manuel Neuer en este debate, trató de menospreciar al guardameta culé para seguir creando alicientes que determinen que el portero bávaro debe ser el titular. La situación no parece para nada resuelta, al menos así quiere darlo a entender Rummenigge.

Después de un horroroso año del FC Barcelona en cuanto a títulos se refiere, ya que no consiguieron ganar ni LaLiga española, ni la Copa ni la Supercopa, tratan de excavar en la Liga de Campeones un recoveco donde refugiarse para no cosechar un año sin títulos.

Por su parte, el FC Bayern München acabó la temporada por todo lo alto, conquistando tanto la Bundesliga como la DFB-Pökal. Así, buscan afianzar el máximo título continental para poner la guinda al pastel de una temporada frenética e inolvidable.

Lo cierto es que estas declaraciones de Rummenigge sobre ter Stegen no han sido las únicas polémicas respecto al encuentro. El mito Lothar Matthäus declaró “no temer a este Barcelona”, ya que, considera, “con Messi solo no bastará”.

«El Barça de hoy ya no es el de antes. Tienen a Messi, claro. Un jugador como él siempre es capaz de hacer una genialidad. Pero él solo no bastará contra este Bayern. El Barça no me da miedo».