Nagelsmann: la mente brillante detrás del suceso del RB Leipzig

Para alguien que no siga asiduamente la Bundesliga, el nombre de Julian Nagelsmann puede ser una novedad absoluta: pero ahora, será el timonel del RB Leipzig en el duelo de cuartos de final contra Atlético de Madrid, por Liga de Campeones.

Lo primero que va a resaltar es su juventud. Con sus 33 años podría estar incluso sobre el terreno de juego, pero una serie de lesiones modificó su camino profesional y, afortunadamente, lo tenemos en los banquillos. Siendo uno de los alumnos más destacados en su generación para la preparación de directores técnicos.

Su RasenBallsport Leipzig está en cuartos de final de la Champions League. Esto hace que la atención se dirija a su equipo y al hecho que, porque no, podrían dejar fuera al Atlético de Madrid, favorito para ganar el torneo.

Es por ello que el diario deportivo Marca le hizo una extensa entrevista donde, además de dar a conocer un poco sobre la historia y el carácter de Nagelsmann, también se habla un poco sobre como ve los cuartos de final y, por qué no, de una que otra llamada que recibió durante el año 2018.

Recordó sus inicios en el TSG 1899 Hoffenheim, la confianza recibida para llevar a cabo el proyecto, y el como fue “tirado al agua fría” cuando recibió el equipo.

Pues no solo que su única experiencia como entrenador fue como entrenador de la sub-19 del equipo sino que gracias a la dimisión de su predecesor Hubb Stevens, por causas cardíacas, tomó las riendas del club repentinamente y en puestos de descenso, en la campaña 18/19.

Logró recortar siete puntos de desventaja y mantuvo al equipo pueblerino en primera división. Creció en su desarrollo y los llevó a jugar Champions League. Todo este proceso hizo que Nagelsmann firmara con RB Leipzig por cuatro años:

También indicó que le dan libertad para introducir sus ideas sin tener que justificarse a cada momento. Para un entrenador que parece ver más allá de lo evidente, esto es una razón de mucho peso para estar en un club.

Luego de hablar de historia y comparaciones con Jose Mourinho, Josep Guardiola y Jürgen Klopp, donde dice no parecerse a ninguno de ellos pues solo ha ganado un título en su carrera.

Nagelsmann repasa, con cierto grado de emoción, el emparejamiento que le espera al Leipzig contra el Atlético de Madrid y con Diego Simeone.

“Oh, un equipo muy fuerte defensivamente” fue el primer pensamiento que le cruzó por la cabeza cuando se vio emparejado con el Atleti. Sin embargo, tiene claro cuál deben ser los pasos a seguir para tener opción frente a los rojiblancos:

Si bien es un entrenador joven, demuestra mucha experiencia sobre como preparar un partido de estas características. En todo momento pone la presión del lado del Atlético de Madrid, dejando claro que los favoritos, son ellos.

Respecto al tema de si le duele ser subestimado por la prensa española, deja claro que no, de hecho, sabe que el ser un equipo prácticamente nuevo puede jugar en su contra, más aún considerando la experiencia de su rival. Sin embargo, su mayor ilusión es dar una muy buena imagen y que los mismos medios españoles digan que pasaron de ronda merecidamente. “Con eso, estaría contento”

En una cosa esta de acuerdo con su contraparte, Diego Pablo Simeone. El argentino está pensando día y noche en este enfrentamiento y cree que tiene 50% de posibilidades de pasar. Nagelsmann dice entre risas:

Recordamos que Timo Werner, luego de inflar las redes infinitas veces con la elástica del Leipzig enfundada, decidió probar suerte en la Premier League de la mano con el Chelsea. Puede ser una baja delicada, pero no para un DT que saca lo mejor de su plantel:

Real Madrid tocó a su puerta cuando Zinedine Zidane renunció en 2018. Pero Nagelsmann rechazó la oferta. Si bien hubo conversaciones, sabía que ese no debía ser su próximo paso:

“Mantuvimos llamadas telefónicas, pero al final decidí que no. Creía que todavía no era el paso correcto ir al Real Madrid. Yo era uno de los candidatos y la lista no era muy extensa. Para mí, fue muy importante. Tuve una buena charla con José Ángel Sánchez y decidimos que todavía no era el paso correcto”.