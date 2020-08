Nagelsmann vs. Tuchel, el duelo por un cupo a la final de Champions

En una edición más de la famosa historia alumno contra maestro, Julian Nagelsmann se verá las caras con su mentor Thomas Tuchel, en el choque por las semifinales de Liga de Campeones, entre el sorpresivo RB Leipzig y el millonario Paris Saint-Germain.

En el 2008, cuando el hoy director técnico de Los Toros Rojos hacia parte de la plantilla del FC Augsbug II como defensor, las lesiones decidieron sacarlo de las canchas, pero darle una nueva oportunidad desde otro cargo en el fútbol.

Su adiestrador, en aquel entonces, Thomas Tuchel se percató que Nagelsmann era un curioso de la táctica. Por lo que le propuso que lo ayudará analizando a los rivales. Resultado de esta propuesta, Tuchel adquirió a un chico que no solo hacia bien su trabajo de observación del rival.

Si no que cumplía por encima de lo encomendado, dándole soluciones novedosas sobre cómo el equipo podría superar a los rivales y planteamientos desde una perspectiva diferente.

Una decisión entre dos caminos

Previo a este definitivo partido, Nagelsmann decidió recordar aquella etapa con Tuchel:

“Después de mi lesión, no quería escuchar hablar más de fútbol, pero todavía tenía contrato con el Augsburg II. Ahí es cuando él (Tuchel) me dijo ‘vas a convertirte en entrenador’ y con una decisión pragmática me convertí en el que espiaba a los equipos rivales por él”.

No obstante, aclaró muchos rumores sobre su relación con el exentrenador del Borussia Dortmund:

“Nunca hemos tenido una relación íntima. Tuchel nunca ha sido mi padre adoptivo, como a muchos les gusta contar, pero obviamente le estoy muy agradecido porque fue él quien por así decirlo me dio la idea de hacerme entrenador”.

Aunque como dice Nagelsmann, no han tenido una relación cercana. Sí confirmó que han cruzado algunos mensajes de texto durante estos años. Especialmente cuando el Leipzig trajo a su plantilla al francés Christopher Nkunku en 2019.

Por su parte, Tuchel también tiene sus memorias de los inicios de Nagelsmann y los rememoró con una sonrisa previo a la primera semifinal del PSG en la historia de esta competencia.

“Siempre estaba lesionado. Quería entrenar a Julian, pero siempre estaba lesionado. Teníamos poco dinero en el segundo equipo del FC Augsburg y le dije que no podía continuar estando siempre lesionado y que iba a trabajar con nosotros estudiando a los rivales. Hizo un trabajo excepcional”.

Ahora ya más de diez años después estarán frente a frente por nada más y nada menos que por un cupo en la final del torneo más importante de clubes en Europa.

Claramente, desde el papel y las nóminas la ventaja está para el equipo francés, que por estas mismas razones tiene la presión de llevarse la victoria.

Pero el conjunto del oeste alemán no tienen nada que perder y no se cansa de subir peldaños en su meteórico ascenso en su historia. Y no piensa desperdiciar esta especial oportunidad para llegar al último partido y buscar su primera orejona.

El balance de sus enfrentamientos

Hasta el momento estos entrenadores de 33 y 46 años se han chocado tres veces por la Bundesliga entre 2016 y 2017. Cuando ambos estaban en TSG 1899 Hoffenheim y Borussia Dortmund, respectivamente. Con un balance de dos victorias para Tuchel y un empate.