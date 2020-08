Bundesliga y 67 jugadores sin contrato y que buscan nuevo club

View this post on Instagram

Gerade in diesem Corona-Sommer könnten vertragslose Profis für viele Vereine interessant werden. Und davon gibt es einige: Wir haben ein paar ausgewählte Spieler in den Fokus genommen, die in der jüngst abgelaufenen Bundesliga-Saison auf dem Rasen standen und nun auf Jobsuche sind. Welcher Spieler wäre für welchen Verein interessant? #kicker #fussball #fußball #bundesliga #vertragslos #esswein #alexanderesswein #raffael #polter #sebastianpolter #götze #mariogötze #bargfrede #philippbargfrede #baier #danielbaier #zolinski #benzolinski #sahin #nurisahin