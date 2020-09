4 casos que prefirieron el extranjero a quedarse en la Bundesliga 20/21

Es indiscutido el carácter de productor de materias primas futbolísticas que tiene la Bundesliga hoy en día, sin embargo existen 4 casos que ya consideran que marcharse es lo mejor para sus carreras deportivas y que analizaremos en este escrito.

Como muchos le suelen apodar “la liga de las futuras estrellas” o “liga granjera”. Más allá de eso, la emigración que actualmente está viviendo el fútbol alemán, claramente, le está jugando una mala pasada.

En principio, todos pensaban que este mercado veraniego no iba a traer grandes movimientos debido a las crisis económicas que sufren los clubes gracias COVID-19.

Lo cierto está en que en la realidad se dio algo totalmente distinto. Entre la falta de objetivos y la obsesión por alcanzar la gloria, los siguientes jugadores ya emigraron de la Bundesliga.

Timo Werner

Timo Werner decidió que su futuro sea lejos de casa. Foto: Getty Images.

Con 28 goles por Bundesliga en la última temporada, el atacante que era de RB Leipzig decidió, finalmente, dejar el club hacia el proyecto que lidera Frank Lampard en Chelsea FC. La decisión se tomó, incluso, antes de que finalice la campaña y así fue como el equipo de Nagelsmann no pudo gozar de sus servicios en UEFA Champions League.

La salida de Werner era bastante lógica. Ya iban 2 mercados de traspasos en los cuales el delantero estuvo en boca de todos los clubes y no había podido pegar el salto. Lo único que hizo dudar, en cierto punto, era la buena temporada que hizo el equipo, sin embargo, el jugador opto por dar un salto de calidad en su carrera.

Kai Havertz

El fútbol alemán pierde a una de sus principales joyas. Foto: Getty Images.

Sin dudas, la continuidad de Kai Havertz en Bayer Leverkusen fue la novela del verano europeo. Con un pésimo manejo directivo en torno a la comunicación, en la pasada semana se confirmó su ida, también, al Chelsea londinense.

Todos los rumores indican que, desde que Havertz se enteró que el club dirigido por Peter Bosz no iba a jugar Champions League en la temporada que viene, la decisión ya estaba tomada por él. Völler y compañía en la parte alta de Leverkusen quisieron hacer lo imposible para que se quede.

Por mala fortuna para ellos, la presión del jugador les hizo aceptar una oferta menor de la que esperaban. Ni siquiera el documental que produjeron sobre sus primeros años en Leverkusen alcanzó.

Robin Koch

Si se podría votar por quien ha sido el defensor de la temporada, Koch hubiera sido un gran candidato. Foto: Getty Images.

La noticia que ha impactado a todo el mundo de la Bundesliga fue la salida de Robin Koch. Con una grandísima temporada en SC Freiburg, uno de los mejores defensores alemanes decidió unirse al Leeds United de Marcelo Bielsa.

Lo traumático del fichaje es preguntarnos ¿cómo ningún club de la Bundesliga se ha fijado en él? No cabe duda de que no hay respuesta para dicho interrogante. Con los terribles problemas defensivos de equipos como Bayer 04 Leverkusen y Borussia Dortmund, no se entiende como dejaron ir a Koch por 15 millones de euros hacía un equipo recién ascendido de la Premier League.

Philipp Max

Uno de los motivos por los cuales varios equipos no querían enfrentar a FC Augsburg era por la daga que tenían en la banda izquierda. Foto: Getty Images.

Tras cinco años en FC Augsburg, finalmente, el excelente lateral zurdo decidió emigrar al PSV holandés por ocho millones de euros. Por más de que Max no haya elegido una de las cinco grandes ligas de Europa como su destino, lo cierto está en que hace varías temporadas que el equipo bávaro solo aspira a mantener la categoría.

Al igual que con Koch, es sorprendente como nadie se ha fijado en él en el ámbito alemán. Lleva más de 3 temporadas estando en el top de asistentes siendo defensor y su importancia en el equipo dirigido por Heiko Herrlich es preponderante, por ello es que, seguramente, va a ser difícil conseguir un reemplazo para él.

