El venezolano Christian Santos llega al VfL Osnabrück

View this post on Instagram

Ich bin sehr glücklich über meine Entscheidung kommende Saison für den @vflosnabrueck aufzulaufen! Freu mich auf schöne Momente und eine erfolgreiche Saison. Estoy muy contento poder vestir la camiseta del @vflosnabrueck Espero vivir momentos únicos acompañando de mucho éxito!