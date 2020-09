¿Merecería estar nominado Manuel Neuer al premio The Best 2020?

2020 no coronará a un jugador como el mejor dentro de dicho año. No obstante, en Mi Bundesliga nos gustaría imaginar que hubiese pasado si este premio se entregara en este año tan atípico. ¿Podría Manuel Neuer ganar el premio The Best al mejor portero del año 2020?

Tras unos años de incógnitas, el alemán ha despejado (nunca mejor dicho), cualquier atisbo de duda, y así lo reflejan sus números. En los 51 partidos que ha disputado, hasta en 22 encuentros ha sido capaz de mantener su portería a cero.

Incluso el seleccionador nacional alemán, Joachim Löw se atrevió a dejarlo como su principal candidato para la próxima elección.

La Liga de Campeones como principal argumento

Asimismo, las actuaciones que le otorgan a Manuel Neuer el papel de candidato a mejor portero del año fueron las realizadas en la Liga de Campeones de la UEFA y para muchos especialistas ser considerado para The Best en la FIFA.

8 goles recibidos en los 11 partidos disputados y tan solo 3 en la fase de eliminatorias evidencian el buen momento por el que atraviesa el guardameta germano. Uno de ellos además fue anotado por David Alaba en el ya histórico 8-2 frente al FC Barcelona.

Por un lado, los números están ahí. Sin embargo, el portero de Gelsenkirchen es uno de esos protectores de la portería que transmite mucho más allá de los gélidos datos. Sus 193 centímetros y esa poderosa envergadura lo convierten en un portero muy intimidador. De esos que hacen ver muy pequeña la portería al delantero rival.

Además, su excelso juego de pies, muy importante en el “fútbol moderno”, combinado con su valentía y criterio a la hora de cortar los balones largos de los adversarios lo convierten en un portero extraordinario, a la par que completo.

Sus posibles rivales en el arco

No obstante, muchos guardametas han realizados grandes campañas y podrían optar a este galardón. Sin ir más lejos, el último (y único) portero que ha ganado este premio, Alisson Becker (Liverpool FC) ha realizado un gran temporada bajo los palos de Anfield consiguiendo además la Premier League inglesa. También Jan Oblak (Atlético Madrid), que, a pesar de no levantar ningún título, demuestra día tras día que es un portero espectacular.