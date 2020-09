6 partidos más sobresalientes de la primera ronda de Copa Alemana 20/21

View this post on Instagram

Das sind die 32 Paarungen im Überblick ⚽🏆 ➡️ Swipe zu allen Begegnungen. ℹ️ Die Endspiele der Landespokale finden am 22. August im Rahmen des Finaltags der Amateure (ab 14.30, live in der ARD) statt. _______ #dfbpokal #dfb #pokal #cup #auslosung #Berlin2021 @targobank