¿Cuáles son los clubes de Bundesliga con más seguidores en Instagram?

View this post on Instagram

Der CL-Titel bringt Bayern über 1 Mio. neue Follower!🙄 Wo steht dein Verein?🤔 — 👉🏼@frb_fussball abonnieren um keine Updates mehr zu verpassen — #bundesliga #fußball #fcbayern #borussiadortmund #bayerleverkusen #schalke04 #borussiamönchengladbach #eintrachtfrankfurt #vflwolfsburg #fcköln #werderbremen #tsghoffenheim #herthabsc #fcaugsburg #mainz05 #scfreiburg #unionberlin #arminiabielefeld #vfbstuttgart