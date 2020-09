Bayer Leverkusen 20/21: entre la renovación y la improvisación

Una nueva temporada ha comenzado y hay un estado de ánimo agitado en el Bayer 04 Leverkusen parece el panorama de un club que ha sufrido la ida de sus mejores talentos y la llegada de otros que quizás no parecen suficiente para suplirlos.

Kai Havertz ya ha debutado con el Chelsea después de largas negociaciones. Kevin Volland se ha incorporado al AS Monaco, mientras Patrick Schick llegó como su reemplazo. El equipo comienza a rearmarse, con mucho movimiento de una institución con bastantes euros en a billetera.

Las opciones del ataque

Para empezar, la situación actual de Los Obreros parece indicar que Paulinho, Nadiem Amiri, Moussa Diaby y Karim Bellarabi serían los principales “sobrevivientes” del ataque para esta temporada.

El resto de los hombres ofensivos, ninguno tiene su plaza asegurada en el equipo. Un siempre candidato a salir es el argentino Lucas Alario; después de cosechar menos minutos de lo esperado, tras casi tres años en el club.

Aunque el Bayer 04 quiere seguir reteniéndolo con presunta excusa de que, por fin ahora, tendrá la participación esperada; el ‘Pipa’ ve una salida con buenos ojos, con España y Portugal como principales destinos.

Por otro lado, el finlandés Joel Pohjanpalo regresó de su gran paso en el Hamburg SV, donde fue parte importante para que El Dinosaurio peleara por el ascenso hasta las últimas jornadas. Pero todo parece indicar que el atacante volverá a salir de Leverkusen, con buenas probabilidades de que esta vez sea la definitiva.

Finalmente, el jamaquino Leon Bailey podría aceptar dar el salto a la Premier League si llega una oferta que sea de su interés. Tottenham Hotspur ha estado detrás de él en las últimas semanas.

¿Qué dice el DT de la situación?

Ante tantos rumores, el entrenador Peter Bosz salió a calmar las aguas en Sky Sports, diciendo que su equipo aún no se retira del mercado y anticipando que comenzará a aprovechar la polivalencia de varios de sus dirigidos “para que podamos absorber la perdida de estos jugadores”.

La llegada de Schick, un delantero que ya ha demostrado ser eficiente (sobre todo, con la cabeza) durante su paso por el RB Leipzig, responde a tener una variante más en ataque. Y hasta la salida de Havertz se podría suplantar con Florian Wirtz o Nadiem Amiri, dos jugadores bien del estilo que siempre busca el club: Jóvenes y flexibles.

La protección, la gran debilidad

Sin embargo, este ‘Leverkusen renovado’ no debería tener su principal prioridad en el ataque, ya que el punto débil sigue estando en el área defensiva.

El Conjunto de las Aspirinas continúa aún sin conseguir un nuevo lateral derecho y un defensor central, que comiencen a disminuir la diferencia cualitativa que tienen las dos áreas.

El Bayer Leverkusen carece de ella, por más que cuente con mucha variedad: Los centrales Edmond Tapsoba y Sven Bender le han ganado la pulseada a Jonathan Tah, Panagiotis Retsos, Aleksandar Dragovic y Tin Jedvaj (que regresó al club tras una nueva cesión en el FC Augsburg).

Por los laterales, Wendell y Daley Sinkgraven se disputan la izquierda, mientras que Lars Bender le saca mucha ventaja a Mitchell Weiser por la derecha.

La lista de salida

Sumado a que cantidad no es lo mismo que calidad, hay jugadores a los que Bosz prácticamente les tiene poca confianza. En la apertura de la temporada por la Copa Alemana, tras la salida de Lars Bender, Dragovic terminó siendo el lateral derecho antes que un natural (Weiser) y uno adaptado (Jedvaj). Justamente, estos tres hombres son los más rumoreados a una posible salida, pese a que aún no llegaron ofertas sobre ellos.

Los rumores

Sin ser tan punzante como en la renovación del ataque, el Bayer 04 también ha mirado a la defensa, pero todavía sin éxito. Sin ir más lejos, en los últimos días, se confirmó que el argentino Nicolás Tagliafico tuvo una oferta muy seria del conjunto alemán.

No obstante, el lateral del Ajax no habría aceptado debido a que el Leverkusen no tendrá participación en la Liga de Campeones durante este año, torneo que sí jugará el equipo holandés.

El estilo del proyecto del Bayer Leverkusen, junto con la falta de participación en la máxima competencia europea, podría ser restrictivo si el club quiere dar el salto a grandes contrataciones; más allá de que siempre tendrá jugadores interesados en jugar en el BayArena.

Después de estas semanas agitadas, allí habrá calma. Al igual que la mayoría de los equipos alemanes, la planificación en cuanto a transferencias se ha estancado hasta el comienzo de la Bundesliga, donde se comienza a ver el verdadero potencial.

Por parte de Die Werkself, todo parece indicar que si hay chances de nuevas transferencias, probablemente solo sucederán si algunos jugadores abandonan el club.