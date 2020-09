Bayer Leverkusen se une a la puja por el colombiano Santiago Arias

Con el propósito de reforzar su defensa con jugadores de experiencia y trayectoria, la dirigencia del Bayer 04 Leverkusen estaría ya en la búsqueda de los servicios del lateral derecho Santiago Arias.

El colombiano, actualmente, en Atlético Madrid estaría buscando nuevos retos y la Bundesliga es una posibilidad entre las que tiene, de acuerdo con la información de la revista alemana Kicker.

El especialista en fútbol alemán, el argentino Ezequiel Daray ha corroborado el rumor y añade más detalles, en un tweet de su cuenta personal.

Siguiendo con los laterales, el colombiano Santiago Arias está en la mira del Bayer Leverkusen, quien apura las conversaciones con el Atlético Madrid. La operación podría ser a préstamo, con cláusula de compra pic.twitter.com/WWG6mOo5BR — Ezequiel Daray (@EzequielDaray) September 21, 2020

Arias no solo es pretendido por el Conjunto de las Aspirinas, sino también por AS Roma, Newcastle United, PSG y el Everton. No obstante, todo dependerá de la oferta que reciban Los Colchoneros por el jugador. En principio, se sabe que el Bayer Leverkusen ofrecería una opción de préstamo por Santiago Arias, con opción de compra. La cual debería ser superior a los 10 millones de euros.

Si no llega Arias, hay otra opción

De no darse lo de Santiago Arias al Bayer Leverkusen, este equipo tendría un plan b, que es el lateral francés, Bouna Sarr del Olympique de Marsella. También de 28 años y por el cual también pondrían en la mesa el mismo tipo de acuerdo que por el colombiano.

¿Qué opciones tienen actualmente en esa posición?

El entrenador neerlandés, Peter Bosz, que conoce a Arias de sus tiempos como adiestrados del Ajax de Ámsterdam, tiene en su plantilla dos opciones para la posición de lateral derecho.

La primera es el titular Lars Bender, quien a pesar de ser uno de los más experimentados, también se mantuvo en la enfermería en repetidas ocasiones durante la pasada campaña. Tanto que lo obligó a ceder la capitanía al chileno Charles Aránguiz.

La otra opción el Mitchell Weiser, quien ya lleva dos años con el equipo de Los Obreros y no ha podido demostrar el mismo nivel que enseñó en Hertha BSC y que le hizo ser transferido a Leverkusen. Ya sea por algunas lesiones o porque simplemente el director técnico prefirió a otro compañero.