[Goles] El semáforo de Mi Bundesliga: Jornada 1

Tras una pretemporada de lo más atípica, el fútbol alemán está de vuelta y en Mi Bundesliga hemos querido dar un lavado de cara al habitual resumen de la fecha, iniciando con la jornada 1 de la Bundesliga 20/21.

Este nuevo formato se agrupa en tres sectores: en el verde, las figuras destacadas; en ámbar, aquellos que no brillaron pero no se estrellaron; y en rojo, las decepciones.

En este reinicio donde la principal novedad fue el regreso de público a los estadios, pero con restricciones de aforo y otros servicios, muy pocas cosas parecen haber cambiado. El FC Bayern sacó el rodillo, Schalke y Bremen siguen encadenados a la zona baja, y el Leverkusen sigue buscando la tecla para carburar ahora que no está Kai Havertz.

En verde: los dos clubes bávaros, Reyna y Kramarić

No podíamos dejar sin su verde al vigente campeón, FC Bayern München, que paso por encima del FC Schalke 04 en el partido inaugural de la temporada con un 8:0 en el Allianz. Leroy Sané fue uno de los más destacados en esta goleada, dando un extra en ataque para unos bávaros que no dejaron respirar al ex-equipo de Sané en ningún momento. También brillaron Serge Gnabry con un triplete de goles y el canterano Jamal Musiala, que anotó en apenas su segundo partido con el primer equipo. Este Bayern arranca igual de fuerte que lo dejó.

El otro club de Baviera también sacó una buena victoria, en la jornada 1 de la Bundesliga, de una plaza complicada como el Alten Försterei. El FC Augsburg superó por 1:3 al 1. FC Union Berlin, un rival directo en la zona media-baja que echó mucho de menos a Sebastian Andersson. Eso sí, el conjunto de Heiko Herrlich sacó en el tramo final los tres puntos gracias a dos goles de Michael Gregoritsch y el incombustible André Hahn.

Cerramos el verde con dos jugadores vitales esta jornada 1 de la Bundesliga como Giovanni Reyna y Andrej Kramarić. El norteamericano del Borussia Dortmund fue clave en la victoria de su conjunto por 3:0 sobre el Borussia Mönchengladbach al anotar el primer gol y provocar el penal del segundo, que terminó anotando Erling Haaland (que, por cierto, marcó doblete). Y en el caso del delantero croata, marcando un triplete que valió la victoria del TSG 1899 Hoffenheim por 2:3 en casa de un 1. FC Köln que, si bien peleó, se quedó sin nada en el descuento.

En amarillo: los recién ascendidos y Leverkusen

En el limbo quedan los dos recién ascendidos, Arminia Bielefeld y VfB Stuttgart. Los primeros sacaron un empate a 1 frente a SG Eintracht Frankfurt en su retorno tras más de una década a la máxima categoría. Llegaron a ponerse por delante pero André Silva lo igualó para Las Águilas. En cambio, Los Suabos cayeron por 2:3 ante SC Freiburg, con un primer tiempo esperpéntico por parte del Stuttgart pero con un gran tramo final en el que estuvieron cerca de rescatar ese punto.

Justo en ese punto intermedio también nos encontramos al Bayer 04 Leverkusen, que no fue capaz de pasar del 0:0 en casa del VfL Wolfsburg siendo el único partido de la jornada sin goles. El choque de planteamientos, la falta de ocasiones y la poca conexión con las piezas de arriba del conjunto de Peter Bosz fueron los causantes. Lucas Alario no tuvo el día y mucho menos Moussa Diaby, aunque en el Wolfsburg tampoco brilló su parcela ofensiva. En general, muchas dudas en este arranque del Leverkusen postera Havertz.

En rojo: Schalke, Bremen y Mainz

No termina de ser novedad que posiblemente los tres equipos en peor forma al final de la temporada pasada sean los que suspenden en este arranque liguero. Sobre todo el FC Schalke 04, del que se esperaba una derrota en Múnich pero no una humillación de ese calibre. El intento de recuperar viejas piezas descartadas como Ralf Fährmann, Sebastian Rudy, Nabil Bentaleb o Mark Uth no le funcionó a un David Wagner que está en la cuerda floja y que se juega mucho la próxima semana.

Quien en gran medida determinará qué ocurre con Wagner es un SV Werder Bremen que mantuvo la categoría por los pelos y que se estrenó de la peor manera posible tras caer por 1:4 ante Hertha BSC, que quiere apuntar muy alto esta temporada en liga tras su eliminación en Copa Alemana. El cuarto y último gol fue cortesía del colombiano Jhon Córdoba en el que fue su debut con Los Capitalinos de Bruno Labbadia.

Por último toca mencionar a un 1. FSV Mainz 05 que, si bien no lo tenía fácil al tener que jugar contra el RB Leipzig y terminó cayendo 1:3, también mostró unas fragilidades defensivas y una excesiva dependencia de las acciones de Quaison y Mateta que alarman y mucho en Maguncia. Tras varias temporadas jugando con fuego en la zona baja Los Carnavaleros deben ir con mucho cuidado las próximas jornadas.

Tabla de posiciones

Imagen: OneFootball

Próxima fecha (-0500 UTC)