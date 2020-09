Santiago Arias llega la Bundesliga para reforzar al Bayer Leverkusen

Lo que comenzó como un rumor hoy ya es realidad, el lateral internacional colombiano Santiago Arias es nuevo jugador del Bayer 04 Leverkusen. El antiguo jugador del Atlético Madrid llega, finalmente, a préstamo, pero con obligación de compra por 15 millones de euros, en el siguiente verano. Lucirá el dorsal número 2.

Con este entretenido video, la cuenta en español del Bayer 04 le ha dado la bienvenida:

Así Los Obreros le ganan el pulso a los otros equipos interesados por Arias y se llevan un jugador con experiencia para reforzar la defensa de la plantilla. Una de las zonas donde más ha tenido inconvenientes y oportunidades de mejora.

El colombiano ve en Leverkusen la mejor opción para tener la continuidad que no pudo gozar en Madrid. Allí no logró establecerse en el once inicial del entrenador argentino, Diego Simeone. Rotando la posición con el inglés Kieran Trippier.

El director general de Deportes, la leyenda del fútbol alemán, Rudi Völler comentó sobre la llegada del colombiano Arias:

“Con Santiago Arias hemos fichado a un jugador muy experimentado que nos ayudará rápidamente”.

¿Jugará ya en la jornada 2?

De momento queda esperar si Arias logra entrar en la convocatoria del Leverkusen y su nuevo director técnico, el neerlandés, Peter Bosz para el próximo partido por Bundesliga, donde recibirán la visita del RB Leipzig, el próximo sábado a las 15:30 hora local.

BayArena tendrá hinchas este fin de semana

Hablando de dicho encuentro, tendrá la ocupación de 6.000 aficionados según lo aprobado por las autoridades de la ciudad e informado por el mismo Conjunto de las Aspirinas.