¿Hasta cuando aguantará la directiva de Dortmund a Lucien Favre?

Nada ha cambiado en Borussia Dortmund con respecto al análisis que hicimos en Mi Bundesliga cuando la Bundesliga se reanudó tras el paro invernal de la temporada pasada. Se sigue sin un proyecto ganador a futuro, sin un funcionamiento defensivo, con un pésimo manejo de vestuario y con una gran calidad en el plantel para tan poca capacidad efectiva del entrenador Lucien Favre.

La pregunta que ya no solo se hace la afición si no todo el ámbito del futbol alemán está clara: ¿Hasta cuando seguirá Lucien Favre al frente de Borussia Dortmund? Por mala fortuna para nosotros, es una pregunta que ni siquiera la directiva del club negriamarillo puede contestar y, mientras tanto, la desilusión de la fanaticada no se termina.

Las derrotas llegan más temprano que tarde

La temporada para Borussia Dortmund comenzó hace dos semanas y media y su registro es de dos victorias y dos derrotas. El 5:0 sobre MSV Duisburg en la Copa Alemana y el 3:0 frente a Borussia Mönchengladbach en el debut de Bundesliga, le dieron un poco de oxígeno al entrenador, sin embargo, la realidad llegó demasiado pronto.

La derrota en, WWK Arena, campo de FC Augsburg por 0:2 y el 3:2 reciente frente a FC Bayern München por Supercopa Alemana cayeron, apenas, en la segunda semana de la temporada. A diferencia de la temporada pasada que llegó en la tercera semana en manos de 1. FC Union Berlin, vemos que los golpes para el plantel llegan cada vez más temprano.

Y esto se debe a que lo que pudo corregir es mínimo porque en este caso no se puede aducir la mala suerte del sorteo del cronograma. Claramente, Borussia Dortmund tiene plantel suficiente para vencer a rivales como Union Berlin o FC Augsburg, pero no pudo demostrarlo.

Errores que no se corrigen y que se agravan con el tiempo

Sin dudas, lo que se ve es que los errores de Favre con Dortmund se agravan con el tiempo cada vez más. El sistema defensivo que siempre ha sido el talón de Aquiles de este Dortmund, cada vez está peor. Desde que comenzó a prepararse el equipo, solo pudo terminar con el arco en cero en 4 ocasiones de 11 partidos disputados, si tenemos en cuenta los amistosos.

Otro de los problemas que se le presentan es a la hora de hacer sustituciones. Desde su primer temporada, donde había logrado grandes duelos, se vio que la lectura del partido que hace Favre, generalmente, es equivocada. Los jugadores que salen están haciéndolo bien y los que entran parecen no adaptarse al contexto que presenta el encuentro.

El ejemplo claro sucedió en la Supercopa Alemana donde a los 60 minutos optó por sacar a Erling Braut Håland con el resultado parcial de 2:2 y terminó perdiendo el partido. Movimiento muy peculiar, pues se pensaría que uno de los que menos probabilidad tendría de abandonar el campo era el noruego, pero por el contrario salió sin conocerse aún la razón. A cambio entró una de las nuevas incorporaciones, Reinier Jesus, quien no jugó más de 30 minutos desde que llegó al club.

Lo gana el Bayern y queda a un paso del sextete, por primera vez en su historia. En un partido parejo, le faltó valor al Dortmund para aprovechar su momento. Si no hay cuestiones físicas, no se entienden los cambios de Haaland y Hummels — Ezequiel Daray (@EzequielDaray) September 30, 2020

Jugadores que ya no están convencidos

Si algo se nota en todo el plantel, es la falta de convencimiento que tienen los jugadores en Favre. Todos los niveles individuales han bajado con el correr del tiempo. Incluso, el ya nombrado Haaland, ha tenido un bajón de rendimiento con respecto a su etapa inicial de la temporada pasada.

La falta de concentración, los errores en el posicionamiento y los fastidios habituales son algunas de las señales que uno puede encontrar cada vez que ve un partido del equipo de la Cuenca del Ruhr.

La mezcla de todo esto con los malos resultados no solo deterioran la confianza del plantel, sino también la de todo un club que ya piensa en ser segundo de FC Bayern y no en lograr el título de liga, como es habitual. Algo inaceptable en términos de avanzar en materia de objetivos y prestigio como institución.

La confianza en los más jóvenes, como Jude Bellingham de 17 años, es la primera en verse afectada. Foto: Getty Images.

Por todo lo dicho, Hans-Joachim Watzke y Michael Zorc, quienes toman las decisiones en la plana alta, seguramente, se estén haciendo la pregunta sobre hasta qué punto podrán aguantar esta mala sensación con el entrenador Favre en las filas del Dortmund.

No se tienen pruebas pero tampoco dudas que la situación los encuentra molestos. Sus caras en las tribunas cada vez que son enfocados lo demuestran, no obstante, ¿Tendrán la valentía de asumir sus errores y cambiar el rumbo del club? Eso está por verse.