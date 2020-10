[Goles] El semáforo de Mi Bundesliga: Jornada 4

Tras el primer parón internacional y con el inicio de las competiciones europeas a la vuelta de la esquina, la jornada 4 de la Bundesliga no fue de las más vibrantes. Ninguno de los grandes pinchó, aunque algunos vencieron con más autoridad que otros. Y lo poco que se salió de lo común fue la victoria del VfB Stuttgart en Berlín y los primeros puntos para FC Schalke 04 y 1. FC Köln.

Disfruta GRATIS de todos los partidos de la Bundesliga en OneFootball. Descarga la aplicación en tu teléfono inteligente o tu tableta y vive lo mejor del fútbol alemán.

En verde: los triunfos de Bayern, Leipzig y un sorprendente Stuttgart

Le costó horrores al FC Bayern München llevarse los tres puntos en el partido previo al parón internacional. Pero a la vuelta, en la jornada 4 de la Bundesliga, se reencontró consigo mismo para golear por 4:1 al DSC Arminia Bielefeld. La excesiva ambición del recién ascendido, tomando demasiados riesgos en la salida de balón, fue una alfombra roja. Para la delantera de Los Bávaros donde una vez más brillaron con doblete Robert Lewandowski (25′ y 45+1′) y Thomas Müller (8′ y 51′). El Bielefeld rascó el gol de la honra por mediación de Ritsu Doan y llegaron a lograr una roja directa para Tolisso, pero la distancia ya era demasiado grande como para intimidar al vigente campeón.

El líder actual de la Bundesliga tras finalizar la jornada 4, RB Leipzig, también protagonizó una buena actuación en casa del FC Augsburg (revelación de las primeras tres fechas) para ganar con un convincente 0:2. Angeliño adelantó de cabeza a los Toros Rojos antes del descanso y un buen golpeo de Yussuf Poulsen en el 66′ sentenció el encuentro. Fue noticia también noticia la titularidad de Benjamin Henrichs con el Leipzig, quien demostró que hasta puede ser una buena alternativa Nagelsmann incluso en el centro del campo.

Cierra el verde un equipo que empezó la campaña perdiendo pero que poco a poco va cogiendo mucho vuelo. Nos referimos al VfB Stuttgart de Pellegrino Matarazzo, que batió al Hertha BSC por 0:2 y se asoma un poco a la zona alta. Los Suabos supieron aprovechar los deslices defensivos del Hertha y, con goles de Marc-Oliver Kempf y un viejo conocido como Gonzalo Castro, se erigieron como la agradable sorpresa de la jornada. Habrá que seguir muy de cerca al recién ascendido, donde el talento joven y la experiencia de varios veteranos parecen mezclar muy bien.

En ámbar: la victoria por la mínima del Dortmund y los puntos perdidos de Union, Freiburg y Eintracht

Abrimos el limbo con el equipo de Lucien Favre aunque no pinchara en esta jornada 4 de la Bundesliga. Después de siete años sin ganar en casa del TSG 1899 Hoffenheim, Borussia Dortmund pudo poner fin a la racha. Pero en un encuentro poco lúcido por parte de Los Borussos que se impusieron por 0:1. Hubo pocas ocasiones y las pocas que se creaban terminaban difuminándose en el último momento, como un disparo de Reyna que sacó bajo palos la zaga. No obstante, la entrada de Erling Haaland y Marco Reus (ambos suplentes desde el inicio) fue vital para decantar el encuentro pues fueron quienes generaron el único gol en el 76′, con el noruego asistiendo al capitán. Tras varias rotaciones y sufriendo más bajas en defensa con la lesión de Piszczek tocará visitar a la Lazio el martes.

Los que no perdieron pero sí se quedaron con un sabor de boca amargo fueron Union Berlin, SC Freiburg y SG Eintracht Frankfurt, que dieron una buena imagen pero todos terminaron empatando 1:1 con FC Schalke 04, SV Werder Bremen y 1. FC Köln respectivamente.

Comenzando con el Union, tuvieron domados (Friedrich adelantó a los de Köpenick en el 55′) a unos Mineros que tardaron más de una hora en generar verdadero peligro. Pero que cuando lo hicieron se llevaron el gato al agua. En un córner al minuto 69′ Gonçalo Paciência ganó la partida a la defensa al primer palo y anotó su primer gol para un Schalke que por fin dejó de perder, a costa de una Férrea Unión que mereció más.

También pudo merecer más el conjunto de Christian Streich. El cual se adelantó precisamente de córner por mediación de Philipp Lienhart pero que vio cómo Niclas Füllkrug (que lleva ya 4 goles en 4 jornadas) lo igualaba de penal. A partir de ahí Los de la Selva Negra manejaron la posesión y Schmid tuvo la ocasión más clara en un uno contra uno, pero Pavlenka salvó al Bremen.

Y lo que salvó al Köln fue la falta de acierto de Las Águilas. Después de que André Silva las adelantara al borde del descanso, ya que dejó un resquicio para que Las Cabras Montesas empataran por mediación de Ondrej Duda y se atrevieran a soñar con la victoria. No obstante Trapp y el empeño del Eintracht, al que se le escapó la oportunidad de seguir siendo colíder otra semana, lo dejaron todo en tablas.

En rojo: la racha de derrotas de Hertha y Mainz, y el cuarto empate del Wolfsburg

El suspenso no lo podía abrir otro equipo que no fuera el Hertha BSC. Que, con la derrota mencionada anteriormente ante el VfB Stuttgart, lleva tres jornadas seguidas sin sumar ningún punto y está más cerca de la zona baja que de Europa. De nuevo la fragilidad atrás, donde son el tercer equipo que más goles ha encajado en liga, les está pasando demasiada factura. Mientras se ven equipos como el propio Eintracht que no tienen demasiados altibajos en su juego, a Los Capitalinos se les notan demasiadas desconexiones. Y el calendario que se avecina tampoco les va a hacer un favor.

Y tampoco se podía quedar fuera de rojo el 1. FSV Mainz 05, el único equipo que no ha logrado ningún punto desde que arrancó la competición. Esta vez cayó por 0:1 frente al Bayer 04 Leverkusen. Un solitario tanto de Lucas Alario cortó la racha de empates de los dirigidos por Peter Bosz y dejó a Los Carnavaleros en un abismo donde les va a costar mucho más trabajo salir de lo que pensábamos.

Por último está el VfL Wolfsburg, que pasa del ámbar al rojo tras sumar cuatro empates en cuatro jornadas ligueras. Esta vez por 1:1 en casa del Borussia Mönchengladbach. En el segundo tiempo Los Potros se adelantaron de penal por mediación de Jonas Hofmann y ya habían tenido anteriormente ocasiones de sobra para marcar otros cuantos tantos pero faltó la puntería. Y lo único bueno para Los Lobos fue que al menos Wout Weghorst acabó con su sequía goleadora. Para salvar un punto al final, aunque la sequía de victorias parece no tener fin para el club de la Baja Sajonia.

¿Quién fue el jugador más valioso de la jornada 4 de la #Bundesliga? — Mi Bundesliga (@mibundesliga) October 19, 2020

Tabla de posiciones

Próxima fecha (-0500 UTC)