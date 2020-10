La selección alemana preocupa

No le fue demasiado bien a la selección alemana de fútbol en la concentración para amistosos internacionales y encuentros de la fase de grupos de la Liga de Naciones de la UEFA. El balance del combinado de Joachim Löw ha sido de dos empates y una victoria, y de estos tres encuentros se pueden extraer varias conclusiones, algunas positivas como la de no haber sido derrotado en ningún encuentro, pero otras no tanto, como el hecho de haber encajado siete goles en tres encuentros o no haber dejado en ninguno la portería a cero.

El seleccionador alemán vive sus días más inciertos desde que se hiciera cargo de la selección. Joachim ha perdido gran parte de su crédito desde el Mundial de 2018, pero se ha ido acrecentando con los partidos de la Liga de Naciones, en la que no está cuajando un buen papel. Su popularidad en las apuestas de la Eurocopa 2020 también ha ido perdiendo fuerza, y la cuota a ganador del trofeo es de 8 euros por euro apostado en Betway Sports a 16 de octubre de 2020, por debajo en favoritismo de otras como Inglaterra, Francia o Bélgica. El trabajo del técnico está en entredicho y se discute mucho la dificultad de Alemania para ganar partidos últimamente.

Discrepancias en las convocatorias de la selección

Uno de los motivos de más discusión en el entorno de la selección son las convocatorias del técnico. Una buena parte de la afición señala a Joachim Löw en este sentido, como máximo responsable de las convocatorias, en las que se echa de menos a futbolistas con un gran rendimiento en sus clubes en lugar de otros que no están siendo titulares en sus equipos pero que parecen tener el puesto asegurado con la selección.

La mejor noticia es que Alemania volvió a ganar después de 10 meses sin conseguirlo, pero las sensaciones no están siendo buenas y la ruptura entre el seleccionador y la afición es más que evidente en los últimos meses. La otra buena noticia de estos encuentros es que Toni Kroos alcanzó la cifra de 100 partidos con la selección alemana y lo hizo cuajando un extraordinario encuentro, algo que esperaba Joachim Löw, que tiene en el mediocentro del Real Madrid a uno de sus pilares fundamentales en su esquema de juego.

Toni Kroos tiene un valor incalculable para Alemania y el Real Madrid, que además comparten con el mediocentro patrocinio con la marca deportiva ADIDAS, que viste a la selección, al conjunto blanco y al futbolista alemán.

Malas noticias para Santiago Arias

El resto de internacionales de la Bundesliga jugaron con más o menos incidencia con sus selecciones, destacando Charles Aránguiz, que disputó la totalidad de minutos con la selección chilena y dejó destellos de calidad en ambos encuentros. El resto de internacionales tuvieron menos participación o pasaron totalmente desapercibidos en este parón de encuentros internacionales.

Pero la peor de las noticias estuvo en el partido que enfrentó a Colombia con Venezuela, en el que Santiago Arias, jugador del Bayer 04 Leverkusen, sufrió una escalofriante entrada que le provocó una luxofractura de tobillo que le tendrá apartado de los terrenos de juego entre cuatro y seis meses. Fue una jugada de mala suerte en la que Machis poco o nada pudo hacer para evitar la acción que acabó derivando en la grave lesión del colombiano.

El lateral derecho viajó a Madrid para ser operado el pasado jueves 15 de octubre gracias a la coordinación de los servicios médicos del conjunto alemán y del Atlético de Madrid, que ha puesto todo de su parte para garantizar la mejor recuperación posible de Arias. El futbolista se encuentra en calidad de cedido con opción a compra, y sin duda es un grave contratiempo para las tres partes.

Esperemos que el futuro depare a Santiago Arias una pronta y saludable recuperación, lo mismo que para la selección alemana, que vive hoy en día sus momentos de mayor incertidumbre, y de la que esperamos que pronto recupere su mejor versión, la que le hizo campeona del mundo en 2014 de la mano de Joachim Löw, que tiene ante si probablemente su reto más complicado desde que es seleccionador, devolverle la ilusión a todo un país que se ha desenganchado de una selección que últimamente no le da motivos para la esperanza.