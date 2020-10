Mesut Özil, condenado al aislamiento deportivo por Mikel Arteta

El turcoalemán Mesut Özil no pasa por su mejor momento en el Arsenal FC, dirigido por el español Mikel Arteta. El centrocampista de 32 años, que ya recibió el 8 de octubre la noticia de que no estaría en la lista de 36 jugadores inscritos para disputar la Liga Europa esta temporada, sufre ahora otro duro revés. Y es que el entrenador de Los Gunners ha confirmado la lista, esta vez de la Premier League, y tampoco aparece el de Gelsenkirchen.

Ante esta noticia el jugador ha expresado su malestar en redes sociales, aunque se muestra decidido a no bajar lo brazos y continuar con su preparación:

“Este es un mensaje muy difícil de enviar a unos aficionados del Arsenal para los que apenas he jugado durante los últimos años. Estoy tremendamente decepcionado con el hecho de no haber sido inscrito para la presente temporada de la Premier, desde que firmé mi último contrato en 2018 he demostrado mi lealtad y compromiso con el club que amo, el Arsenal, y me entristece mucho que esto no se haya visto correspondido”.