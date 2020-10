Ralf Rangnick: “El fútbol de calle ya no existe en Alemania”

En una extensa entrevista el diario El País de España, el exentrenador del RB Leipzig y el TSG 1899 Hoffenheim en Alemania, Ralf Rangnick, dejó varios interesantes conceptos del fútbol alemán en la actualidad y de su disponibilidad inmediata, tras su fallido paso al balompié italiano.

Entre las muchas frases que dejó este filósofo y estudioso personaje, fue enfático en destacar el superlativo momento de los entrenadores alemanes, mientras se mostró muy crítico con el desempeño de los futbolistas de su país.

“Alemania influye más por sus entrenadores que por sus futbolistas”.

Disfruta GRATIS de todos los partidos de la Bundesliga en OneFootball. Descarga la aplicación en tu teléfono inteligente o tu tableta y vive lo mejor del fútbol alemán.

“El número de jugadores que tuvimos en Alemania en los 60, 70, 80, e incluso en los 90, fue mucho mayor que el que tenemos ahora. El fútbol de calle ya no existe. Es bastante obvio que la cantidad de talentos ha disminuido con respecto a Francia o España”.

Las 5 claves de Rangnick

Rangnick, como director deportivo del RB Leipzig, fue la persona encargada de traer a Julian Nagelsmann en el verano de 2019. Foto: Imago

De igual manera, dio su clara visión sobre cuáles son los cinco pasos para tener éxito en la industria del fútbol hoy en día:

Idea clara de cómo será tu estilo: lo que se denominaría en términos empresariales identidad corporativa. Fichar jugadores jóvenes: evitando pagar primas muy elevadas por jugadores libres. Mejor recuperar la inversión con talento por desarrollar, aumentando el valor en el mercado y obteniendo rendimiento. Contratar a los mejores técnicos: dejando que los profesionales desarrollen su equipo. Ser fiel al plan: incluso cuando no llegan los buenos resultados. Construir el comportamiento corporativo: fichando la gente adecuada y evitando los valores que no convienen al proyecto.

Enseñó también preocupado por el futuro del fútbol alemán, especialmente, en aquellos que nacieron entre 2001 y 2005, donde dice que España y Francia le llevan una gran ventaja por la cantidad de jugadores bien dotados.

Explicó que la reducción de Alemania en producir buenos futbolistas se deben a causas del mundo actual como la aparición y dependencia de distracciones como los dispositivos móviles.

Para Ralf Rangnick, hoy en día en Alemania es difícil atraer a los jóvenes hacia el fútbol, porque quizás no es la mejor opción para hacer una carrera profesional. Por ello, sugiere a los clubes reflexionar cómo pueden reemplazar el fútbol callejero con más tiempo de entrenamiento.

Los entrenadores como fórmula para ser más influyente en las competiciones

Desde su propia experiencia y queriendo salirse de los estándares que había en Alemania en los años 70, Rangnick explicó cómo obtuvo inspiración y conocimiento de adiestradores extranjeros como Valeri Lobanovski o Arrigo Sacchi para evolucionar su concepción más proactiva y compleja del deporte.

No contento con eso, quiso explicarse por qué los jugadores alemanes en los 80 y 90 no podían ser tan astutos como los españoles e italianos y debían quedarse como preconceptos como que no podían entender la marca zonal con línea de cuatro porque no entenderían la cobertura de la zona. La explicación, desde su perspectiva, la ausencia de valentía en los directores técnicos.

Ahora existe toda una camada (Joachim Löw, Hans-Dieter Flick, Thomas Tuchel, Jürgen Klopp, Julian Nagelsmann y él mismo) que han traído procesos y resultados, dejando atrás la falta de táctica y estrategia, que según Rangnick no había hasta antes de comenzar este siglo.

Su futuro

Como se conoció a último momento su paso al AC Milan no se concretó y Ralf Rangnick hoy es un agente libre. Descartó de paso una negociación con AS Roma y se comentó estar abierto a las posibilidades que lleguen de “clubes tradicionales” de Alemania o Inglaterra. Pero ante todo resaltó que se ve laborando en clubes que persigan títulos desde el principio.