Polémicas palabras del primer futbolista negro de la selección Alemania

El primer futbolista negro en la historia de la selección Alemania, Erwin Kostedde, ha comentado en entrevista con Deustche Welle, recientemente, que el racismo sigue presente en el fútbol alemán y que los jugadores afrodescendientes siempre serán una segunda opción en el conjunto germano.

Declaraciones que se muestran en contravía a lo que sucede en la actualidad con la representación del fútbol negro en la selección Alemania, donde vemos las convocatorias habituales de futbolistas como Serge Gnabry, Antonio Rüdiger, Thilo Kehrer o Leroy Sané, quienes tienen un rol principal en las alineaciones y participan de forma destacada en sus equipos y el seleccionado absoluto.

Aunque la carrera internacional de Kostedde apenas constó de tres encuentros, su primera participación el 22 de diciembre de 1974 marcó un hito en la historia del país al empezar a abrirle las puertas a jugadores de todas las razas.

Nacido en Münster (oeste de Alemania) y con padre soldado afroamericano y una madre alemana, Kostedde recibió, sorpresivamente, el llamado del seleccionador de la Alemania Federal, Helmut Schön, para defender la camiseta nacional.

Aseguró al recalcar que no guarda un buen recuerdo de su estancia con Die Mannschaft, ya que, nunca se sintió parte del grupo al no observar un verdadero compromiso por parte de sus compañeros para integrarlo al camerino.

Kostedde también se refirió a las dos principales figuras del fútbol alemán en la época: Schön y Franz Beckenbauer, seleccionador y capitán del equipo, respectivamente. Sobre el entrenador, mencionó lo siguiente:

“Me pidió que dijera en las entrevistas que no había racismo en el fútbol alemán. Yo le dije que eso no era cierto y se enfadó conmigo”.

Quién sí salió bien librado fue el excapitán y leyenda del fútbol alemán Franz Beckenbauer, pues según el exdelantero:

“En el amistoso contra Inglaterra en marzo de 1975 Schön no quería que yo jugara, pero Beckenbauer insistió y pude jugar en Wembley. Fue gracias a él”.

El jugador de aquel entonces del Kickers Offenbach también recordó que en su corta estancia con la selección se veía obligado a ser mucho mejor que sus compañeros, dejando estas palabras sobre sus sensaciones:

“Si yo me equivocaba era dos o tres veces peor que si lo hacía uno de mis compañeros blancos. No pude mostrar mis habilidades, no pude jugar mi juego, porque siempre pensaba en eso”.