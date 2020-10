[Goles] El semáforo de Mi Bundesliga: Jornada 5

La jornada 5 de la Bundesliga, tras el inicio de las competiciones europeas, tenía el gran atractivo de un Derbi del Ruhr que al final, por contexto y por emoción en sí, dejó que desear. El FC Bayern München siguió a su rollo goleando y con Robert Lewandowski rompiendo registros una vez más, pero sin adelantar aún a un Leipzig que se mantiene en la cima de la tabla en solitario. Aquí os traemos nuestro semáforo de la jornada.

En verde: un Lewandowski imparable, la confirmación de Alario y la primera victoria del Wolfsburg

No es novedad abrir la sección con el partido del FC Bayern München pero no se puede obviar el gran nivel que están mostrando Los Bávaros, que vencieron esta jornada 5 de la Bundesliga por 5:0 al SG Eintracht Frankfurt, que no supo aprovechar las pocas oportunidades que tuvo para sorprender. Y tampoco es novedad que quien comande al FC Bayern sea Robert Lewandowski con un triplete de goles (10′, 26′ y 60′), registrando así un total de 10 en las primeras cinco jornadas. Números de récord que superan los de la temporada pasada, que ya de por sí fueron excepcionales. Leroy Sané de vuelta tras lesión y Jamal Musiala cerraron la cuenta goleadora.

En cambio, lo que no es novedad es que Lucas Alario reciba muchas titularidades por parte de Peter Bosz en el Bayer 04 Leverkusen. Pero las ventas y la lesión de Patrick Schick le han dado la oportunidad que el argentino merecía. Y desde luego frente al FC Augsburg la aprovechó con creces, anotando un doblete, en la jornada 5 de la Bundesliga (un penal en el 16′ y un cabezazo en el 74′) decisivo para la victoria de su equipo por 3:1. Si a esto le sumamos que la semana pasada marcó el gol de la victoria contra el 1. FSV Mainz y que en Liga Europa también encontró la red, queda claro que por fin el exjugador de River Plate parece haberse asentado por fin en Leverkusen.

También es novedad que el VfL Wolfsburg, tras cuatro partidos consecutivos empatando, se hiciera con la primera victoria de la temporada frente al DSC Arminia Bielefeld. Mostrando un juego bastante notable. En el 19′ Wout Weghorst apareció para adelantar a Los Lobos. Y tan solo un minuto después Maximilian Arnold duplicó la ventaja aprovechándose de un error en la salida de balón del Arminia. A partir de ahí, los de Oliver Glasner tuvieron ocasiones para matar el partido pero no las aprovecharon. En la recta final recortó distancias Sven Schipplock pero, por fortuna para el Wolfsburg, no terminó empatando el Bielefeld.

En ámbar: un descafeinado Revierderby y los “quiero y no puedo” de Union y Hoffenheim

El principal evento de la jornada 5 de la Bundesliga era el Revierderby. Pero, dada la paupérrima situación del FC Schalke 04 que llevó a que todo el mundo tuviera al Borussia Dormtund como claro favorito. No tuvo ni mucho menos la emoción de otras ocasiones.

Y en el campo se notó. Los Mineros supieron crecerse en defensa durante el primer tiempo para evitar que abriera la lata el Dortmund. Pero cuando llegó gol en el segundo, obra de Manuel Akanji, el equipo de Manuel Baum volvió a sucumbir. Erling Haaland y Mats Hummels fueron los otros dos encargados de colocar el 3:0 en el marcador favorable a Los Borussos, que se quitaron la espina tras la derrota en Liga de Campeones.

El TSG 1899 Hoffenheim, por su parte, ganó en la cita europea pero se le atragantó la vuelta a la liga empatando 1:1 en casa del SV Werder Bremen. Maximilian Eggestein adelantó a los locales en los primeros compases de encuentro y en el 22′ lo igualó Dennis Geiger. El Hoffenheim apretó, asedió durante buena parte del encuentro a Los Nórdicos y tuvo las ocasiones más claras para romper la igualada, pero se terminó quedando con las ganas.

Otro que se quedó con las ganas fue el 1. FC Union Berlin con otro 1:1 frente al SC Freiburg. Repitiendo el mismo resultado que la semana anterior. Vincenzo Grifo adelantó a Los de la Selva Negra en el 34′ pero se encontró con una respuesta inmediata de Robert Andrich para colocar de nuevo las tablas. A partir de ahí, si bien el partido fue más abierto que el del Hoffenheim, el Union terminó teniendo dos grandes ocasiones de Friedrich que pasaron muy cerca de la portería. De nuevo pareció que el empate se le quedaba algo corto a La Férrea Unión.

En rojo: un Hertha hundido, un Köln que mejora pero no gana y un Mainz que sigue sin puntuar

Los vecinos del Union ya quisieran estar en esa misma situación. Por el contrario, la realidad es que el Hertha BSC sigue en el pozo tras perder por 2:1 en casa del RB Leipzig. La cosa pintaba bien en un principio para Los Capitalinos porque habían golpeado primero ellos por mediación de Jhon Córdoba pero no tardó en empatar Upamecano. Y aunque un empate en Leipzig sonaba muy bien, todo se terminó torciendo. El Hertha se quedó con uno menos en el 50′ por una doble amarilla en tres minutos a Zeefuik, Los Toros Rojos apretaron y al final el propio Córdoba provocó el penal que, transformado por Marcel Sabitzer, terminó sentenciando al conjunto de Bruno Labbadia. Tras cuatro derrotas consecutivas parece empezar a impacientarse el Olympiastadion.

El vaso aún no se ha colmado en el 1. FC Köln pero, a pesar de que no se aspira a lo mismo que el Hertha, el equipo empezó la temporada muy lejos del nivel que mostraron en algunos partidos de la anterior. Esta jornada al menos pudieron sacarle un punto al VfB Stuttgart con un 1:1 (Mangala y Andersson anotaron los goles) y Markus Gisdol parece haber encontrado la manera de encajar varias de sus piezas en el XI, pero el llevar sólo dos puntos y estar en el descenso no son una buena señal por ahora. Y por si fuera poco, la semana que viene recibirá al FC Bayern.

Donde las cosas no pueden ir a peor es en el 1. FSV Mainz 05, que sigue sin sumar ningún punto. Y esta vez perdieron por 2:3 frente al Borussia Mönchengladbach de una manera demasiado dolorosa, cuando por momentos parecía que todo lo tenían hecho. Stindl adelantó a Los Potros en el primer cuarto de hora pero Jean-Philippe Mateta se echó el Mainz a la espalda y con un doblete (23′ y 36′) puso el 2:1 en el luminoso. Los Carnavaleros aguantaron la ventaja muchos minutos pero al final el Gladbach insistió y, con un penal que anotó Jonas Hofmann y después con un cabezazo de Matthias Ginter, encontró la victoria.

Tabla de posiciones

