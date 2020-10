Dortmund no renovaría a Favre y ya suenan 3 candidatos

De acuerdo a informaciones del diario SportBild, el Borussia Dortmund no extendería el contrato del entrenador suizo Lucien Favre, el cual concluye en junio de 2021. El mismo medio de comunicación lanza tres candidatos que serían considerados por la junta directiva para sentarse en el banquillo de Los Negriamarillos.

Los considerados en la directiva del Dortmund serían Julian Nagelsmann, actual estratega del RB Leipzig, Marco Rose, entrenador del Borussia Mönchengladbach y Jesse Marsch, quien hoy en día dirige los hilos del Red Bull Salzburg.

Las críticas a Favre, ¿un juicio justo?

A pesar de las críticas de Favre en Dortmund, hay estadísticas que hablan muy en favor del histórico entrenador de la Bundesliga. La temporada pasada, fue la más goleadora en la historia del conjunto negriamarillo en la Bundesliga con 84 goles.

Además, la 2018/19 fue la tercera temporada con más puntos en liga de su historia, a pesar de quedar subcampeón ante el FC Bayern München. Esa misma temporada, el Borussia Dortmund fue el equipo más efectivo de cara al gol de toda la Liga de Campeones.



Títulos y duelos de rivalidad

Dortmund obtuvo la Supercopa Alemana 2019, derrotando 2:0 al FC Bayern München. Foto: Getty Images

No obstante, es muy probable que a los aficionados poco les importen los datos de goles o puntos. Bajo el mando de Favre en Dortmund, tan solo se ha ganado la Supercopa Alemana 2019. Un balance escaso para un equipo grande.

Tampoco se olvida el inexplicable bajón en la 2018/19, cuando desperdició una ventaja de nueve puntos a mitad de temporada ante un muy mal Bayern. En el camino, por cierto, perdiendo partidos que valen más de tres puntos para un aficionado, como el 2:4 en el Derbi del Ruhr ante el FC Schalke 04 que habría encarrilado el título.

Además, el balance en Der Klassiker es sonrojante (5:0 y 4:0 en sus últimas visitas a Múnich y solo una victoria en los últimos cinco partidos ligueros). En definitiva, títulos y victorias en duelos de alta rivalidad. Ahí, Favre se queda sin argumentos.



Austria, un buen lugar donde empezar a buscar

Marsch tiene contrato con el Red Bull Salzburg hasta junio de 2022. Foto: Getty Images



El director deportivo Michael Zorc y su equipo ya se han puesto manos a la obra para encontrar posibles candidatos para el banquillo. Y lo cierto es que son nombres que ilusionan, y mucho. El primero es el estadounidense Jesse Marsch, entrenador del Red Bull Salzburg y ayudante de Ralf Rangnick en el RB Leipzig hace dos temporadas.

Vale, su palmarés no es muy diferente al de cualquier entrenador que haya pasado por Salzburgo en los últimos años: un doblete de Liga y Copa en Austria. Pero, ¿Cuántos de ellos no han acabado triunfando y siendo referencias en los banquillos alemanes? La factoría Red Bull es de confianza en esto. Y si no, que se lo digan al siguiente candidato,

Marco Rose, un estilo que gusta en Dortmund

Rose ha estado en el banquillo del Gladbach desde 2019. Foto: Getty Images



El segundo es Marco Rose, entrenador de Borussia Mönchengladbach, también conocedor y campeón de la Bundesliga austriaca y un perfil que podría encajar muy bien en el Signal Iduna Park. Fútbol directo, vertical y hecho para velocistas como los que tienen ambos Borussias.

Con él se saltarían el período de adaptación a la Bundesliga que le faltaría a Marsch, ya que lleva más de una temporada rindiendo a un grandísimo nivel en Los Potros. Acaba contrato en junio de 2022.



La guinda, ya en el hermano mayor de la familia energizante

Hoy por hoy, Nagelsmann es uno de los directores técnicos más admirados y codiciados del fútbol alemán. Foto: Getty Images



El tercero y más ilusionante es nada menos que Julian Nagelsmann, uno de los más codiciados del panorama fútbol. El entrenador del RB Leipzig es el más complicado de todos, por no decir casi imposible.

Su contrato acaba en 2023 y no se espera que abandone su puesto, al menos hasta entonces. Eso sí, si el Dortmund quiere dar un paso adelante, debe empezar a fichar estrellas, y el bávaro lo es en los banquillos. Es cierto, es el único que no ha ganado títulos, pero su progresión le hacen atractivo para cualquier grande.

Con un fútbol muy moldeable y flexible según las exigencias del partido y grandes actuaciones en Bundesliga y Liga de Campeones, con equipos que tenían pretensiones más bajas, ilusiona pensar lo que podría hacer con un equipo de la talla del Dortmund bajo su mando.

Favre, ante su última oportunidad

Así pues, Favre está ante su última bala en Borussia Dortmund, y es que se le va a dar esta última temporada de crédito. Ya ha dejado alguna que otra decepción como las tardes en Augsburgo y Roma, pero en principio el club esperará a junio a que cumpla su contrato. Si los títulos siguen sin llegar, los nombres están sobre la mesa. Y no va a ser ningún esfuerzo llamar a su puerta, téngalo claro.