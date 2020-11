[Goles] El semáforo de Mi Bundesliga: Jornada 6

Con Der Klassiker a la vuelta de la esquina y en una jornada 6 de Bundesliga donde lo más destacado fueron las ausencias de Erling Haaland y Robert Lewandowski, en la zona alta destaca ver al FC Bayern München regresar al primer lugar en la clasificación tras el pinchazo del RB Leipzig en Mönchengladbach. En el resto, los continuos empates del VfL Wolfsburg volvieron a cruzarse en su camino mientras la lucha por Europa tiene unos pretendientes inesperados, y el descenso tiene poco movimiento. Aquí, el semáforo de la fecha:

En verde: un Union que se asoma a Europa, el triunfo del Gladbach sobre el Leipzig y el liderato del Bayern

Las dos últimas jornadas vimos a un 1. FC Union Berlin que jugaba bien, pero que daba la sensación de dejarse puntos por el camino, y esta vez pudieron irse a Köpenick con los tres puntos tras ganar por 1:3 al TSG 1899 Hoffenheim. Un penal de Robert Skov, que vio la roja directa, en el segundo tiempo avivó el marcador de un encuentro reñido. Max Kruse anotó desde los once metros y el Hoffenheim pese a estar en inferioridad numérica empató en el 80′ por mediación de Munas Dabbur, pero al final dos tantos de Joel Pohjanpalo y Cedric Teuchert certificaron el triunfo de una Férrea Unión que escala hasta la séptima posición, en la jornada 6 de la Bundesliga, y a un paso de la zona europea.

En esa zona europea está bien inmerso el Borussia Mönchengladbach, que ganó por 1:0 al RB Leipzig en el que era el principal encuentro de la jornada 6 de la Bundesliga. En general el dominio perteneció a Los Toros Rojos pero, al igual que en Liga de Campeones, sufrieron para tener ocasiones claras de gol. Y quien sí la tuvo fue, precisamente, un jugador que tienen cedido en el Gladbach: Hannes Wolf. Él fue el artífice del único gol del encuentro en el minuto 60, bajando al Leipzig del primer puesto de la tabla y dando a Marco Rose y los suyos un subidón más de moral. Una vez más, no falló la ley del ex.

Con ese tropiezo del Leipzig, el nuevo líder es el FC Bayern München después de ganar por 1:2 al 1. FC Köln. No estuvo Robert Lewandowski en las filas de Los Bávaros, pero estos no sufrieron para anotar sus dos tantos. Obra de Thomas Müller de penal (13′) y Serge Gnabry (45+1′). Las Cabras Montesas pudieron recortar distancias por mediación de Dominick Drexler en el 82′. No obstante su arreón final no fue suficiente para sacarle un punto al FC Bayern. Con Der Klassiker la próxima jornada y llegando ya al Signal Iduna Park como líder, el vigente campeón podría dar un golpe sobre la mesa ya desde los primeros compases de la temporada.

En ámbar: los empates de Wolfsburg, Stuttgart y Eintracht

El triunfo que la semana pasada dejaba entrever el fin de los empates para el VfL Wolfsburg no fue más que un mero espejismo, pues Los Lobos sumaron su quinto empate de la temporada con un 1:1 en casa del Hertha BSC. Matheus Cunha adelantó a los locales en los primeros minutos y Ridle Baku, con el primer gol en su nuevo equipo, lo igualó. Tuvo oportunidades el Wolfsburg de consumar la remontada antes del descanso. Pero en el segundo tiempo el Hertha se rehizo y ejerció un mayor dominio del partido con un Mattéo Guendouzi que dejó buenas sensaciones saliendo desde el banquillo.

Más de lo mismo para un VfB Stuttgart que también replicó ese 1:1, en su caso frente a un FC Schalke 04 que sumó su segundo punto de la temporada. Un libre directo en el 30′ sirvió para adelantar a Los Mineros por mediación del canterano Malick Thiaw, y otro libre directo en el segundo tiempo le valió al Stuttgart para empatarlo al provocar un penalti. El argentino Nicolás González, de vuelta tras lesión, batió al arquero desde los once metros. Tuvieron algunas ocasiones Los Suabos para llevarse los tres puntos pero al final no fue suficiente. La victoria les habría aupado al quinto puesto.

También habría haber acabado en esa posición el SG Eintracht Frankfurt pero otra vez vimos un 1:1, esta vez frente al SV Werder Bremen. Las Águilas tuvieron un control total sobre la posesión, sin embargo Los Nórdicos fueron muy incisivos en las contras, adelantándose con gol de Josh Sargent en el 51′. Después André Silva, el tipo de moda en Frankfurt, puso la igualada definitiva con su cuarto gol esta campaña.

En rojo: el pozo sin fin del Mainz y unos desinflados Freiburg y Arminia

La tendencia a ver al 1. FSV Mainz 05 en el rojo es más normal cada semana que pasa, y es que sigue aún sin sumar ningún punto. Esta vez, en la jornada 6 de la Bundesliga, el Mainz cayó por 3:1 ante un FC Augsburg que tiene ya un buen colchón sobre la zona baja. Ruben Vargas puso el primer tanto del encuentro poco antes del descanso y en el 64′ Karim Onisiwo empató para Los Carnavaleros. Sin embargo, al final pasó lo de siempre, y un doblete de André Hahn en la recta final ahondó aún más en la herida del actual colista.

Y los dos nuevos en esta zona de decepciones son DSC Arminia Bielefeld y SC Freiburg, también con sequía de victorias. El Bielefeld cayó por 0:2 ante el Borussia Dortmund con una imagen muy pobre en ataque. Cedieron la posesión y se encerraron atrás, cosa que complicó bastante a Los Borussos pero al final estos encontraron las redes por partida doble con un doblete de Mats Hummels (53′ y 71′). Desde la segunda jornada, donde batieron al 1. FC Köln por la mínima, Arminia no ha vuelto a ganar.

Igual de preocupante es la situación del SC Freiburg, que cayó por 2:4 ante el Bayer 04 Leverkusen, sumando su quinto encuentro consecutivo sin triunfo. Se llegaron a adelantar en los primeros compases Los de la Selva Negra con un gol de Lucas Höler, pero un doblete de otro Lucas, pero con apellido Alario antes del descanso dejó a Los Obreros con la delantera del encuentro. Y a partir de ahí el Freiburg intentó, pero estuvo a remolque en el marcador. Nils Petersen, Nadiem Amiri y Jonathan Tah cerraron la lista goleadora.

