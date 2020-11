Löw reitera su negativa al regreso de Müller, Hummels y Boateng

El seleccionador nacional de Alemania, Joachim Löw, se sigue mostrando en contra de echar para atrás su decisión sobre la inclusión de los veteranos Thomas Müller, Mats Hummels y Jerome Boateng en el equipo absoluto.

De acuerdo a sus palabras solo consideraría traerlos de vuelta si hay un escenario extremadamente negativo. Y añadió al diario deportivo Kicker:

“Básicamente decidimos no convocar a estos jugadores, nada ha cambiado eso ahora”.

“Si surge una situación novedosa para nosotros el próximo año, debido al fracaso de jugadores clave, la evaluaré en consecuencia y pensaré en escenarios alternativos”.

Ya desde marzo de 2019, Löw había dado a conocer a la opinión pública esta decisión que alejaba a Müller, Hummels y Boateng de la selección Alemania. Debido a que según sus palabras quería una renovación en el seleccionado y dar oportunidad a las nuevas generaciones.

Pero la actualidad del combinado cuatro veces campeón del mundo no es la mejor. Y varios expertos no ven descabellada la idea de traerlos de vuelta. Especialmente, porque no se ven líderes claros en el seleccionado y los resultados en Liga de las Naciones y amistosos no acompañan las pretensiones de Löw.

Entre ellos está el periodista argentino, Ezequiel Daray, quien se pronunció en su cuenta de Twitter sobre la polémica: