¿Qué le pasa a Jadon Sancho en Borussia Dortmund?

Tras su temporada de consagración con 20 goles y 20 asistencias en 44 partidos con la camiseta de Borussia Dortmund, el joven ingles bajó notablemente su nivel. La pregunta que se hace todo el mundo en Dortmund es: ¿Qué le pasa al talentoso extremo Jadon Sancho?

Su novela en el mercado de fichajes de verano

Con números exorbitantes, la joya del equipo negriamarillo estuvo en la boca de todos los clubes en el mercado de verano. Primero se habló de Real Madrid y, luego, surgió el candidato más firme para hacerse con sus servicios, Manchester United.

En su momento, Michael Zorc, director deportivo de Borussia Dortmund, le comunicó a Sancho que tenía una fecha limite para la presentación de ofertas. Dicha fecha pasó, la oferta de Los Diablos Rojos no fue suficiente para la directiva alemana y el inglés tuvo que quedarse en Dortmund. El detalle está en que, el deseo del jugador nunca fue revelado por él, sin embargo, los rumores indicaban que deseaba volver a su país natal.

El impacto en el nivel de Jadon Sancho

Desde que se confirmó su continuidad, sus participaciones cambiaron totalmente. De jugador clave para el equipo por su desequilibrio individual y su precisión a la hora de asistir, a uno desganado y que no se lo nota con los pies en Dortmund.

Desde que se ha reanudado la temporada, solo ha completado dos partidos sin salir, contra SS Lazio y frente a FC Augsburg. Además, se ha perdido dos partidos por lesión, uno de ellos fue la Supercopa Alemana contra FC Bayern München.

Empero, lo más importante es que su nivel ha bajado considerablemente. En los últimos ocho partidos, solo ha marcado un gol de penal y una asistencia. Algo extraño para el Sancho de la temporada pasada.

El gran déficit que no puede corregir

No caben dudas de la cuenta pendientes del jugador inglés en los partidos importantes. Solo en el derbi del Ruhr contra FC Schalke 04 de la temporada 2018/19, se lució con un gran gol que le dio los tres puntos a BVB en el Veltins Arena.

De resto, sus actuaciones en los encuentros de alta importacia fueron de regulares a desapercibidas. Algo que se sigue viendo, sobre todo, si analizamos la derrota reciente de su equipo frente a FC Bayern München en el pasado fin de semana por 2:3, en una versión más de Der Klassiker. De sus 68 minutos jugados, solo se pueden destacar los últimos minutos del primer tiempo. Donde asistió a Erling Haaland y Marco Reus para lograr una ventaja que no se terminó concretando.

¿Qué sucede realmente con Sancho?

Sería poco probable que se dé una consideración certera en torno a lo que le pasa a Sancho con Dortmund pero su nivel, la fama ganada en el poco tiempo y los constantes rumores explican la situación. Apenas 20 años cumplidos en marzo y ya se lo ha puesto en los mejores equipos del mundo, es ya un habitual convocado a la selección mayor de su país y esto, sin dudas, puede impactar en la mentalidad.

Como si ello no fuera poco, el equipo que dirige Lucien Favre no termina de convencer al público y su calidad futbolística, como sucede generalmente con cualquier jugador de esta envergadura, se cuestiona cuando no aparece sobre todo en esos momentos cuando una superestrella debe hacer brillar lo mejor de su talento.