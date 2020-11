Angeliño, una variante a considerar por la selección España

Uno de los hispanoparlantes con mejor actualidad es el lateral izquierdo José Ángel Esmoris Tasende, mejor conocido como Angeliño, quien actúa con el RB Leipzig y que esta temporada 20/21 está teniendo unas actuaciones sobresalientes tanto a los ojos de los aficionados como en lo referente a las estadísticas. No obstante, pareciera que esto no ha sido suficiente para ganarse un cupo en la selección España.

La Furia no pasa por su mejor etapa en estos días. La falta de gol y la transición generacional es el panorama con el que trabaja el adiestrador Luis Enrique. Por este motivo, el once inicial no está consolidado, aunque sí el esquema y se considera que es el momento oportuno para probar con la Eurocopa 2021 como gran objetivo.

En el caso del gallego Angeliño no ha sido tenido en cuenta, hasta el momento. Siendo uno de los jugadores más importantes del RB Leipzig, de Julian Nagelsmann, en 11 encuentros jugados dio 1 asistencia y marcó 5 goles, lo que significa casi un gol cada dos partidos.

Se ha establecido como un carrilero con mucho gol. Su mejor actuación en esta temporada fue en la primera fecha de la Liga de Campeones, donde marcó los dos goles de la victoria ante el Istambul Basaksehir FK.

A pesar de que no ha sido tenido en cuenta hasta el momento para el conjunto absoluto, el dorsal 3 de Los Toros Rojos, Angeliño, sí ya tiene una corta experiencia de tres encuentros como internacional cuando fue seleccionado para la sub-17 y sub-21.

¿Por qué no juega según Juanma Romero?

Según el comentarista de Bundesliga para Marca Claro, el también español Juanma Romero afirmó, en nuestro más reciente episodio del podcast de Mi Bundesliga, que el asunto es un tema de esquema.

Mientras en el RB Leipzig, Angeliño está acostumbrado a ser parte de una línea de cinco jugadores, donde sus funciones son más propias de un carrilero; su prioridad es el tema ofensivo. La España de Luis Enrique está encasillada en el tradicional 4-3-3 y la opción de modificarlo son pocas.

De ahí que sus opciones se vean disminuidas para las intenciones del seleccionador español y prefiera otras opciones que le brindan mayor seguridad en el tema defensivo y en las órdenes tácticas.

¿Cómo está jugando Angeliño?

Hoy el lateral izquierdo está siendo fundamental en varios aspectos además de los defensivos: su buen pie izquierdo le permite al equipo avance y genere infinidad de ocasiones por su banda.

La determinación con la que llega al área rival lo hace ser una pieza importante para oxigenar el juego cuando la pelota se frena en el sector opuesto. También es el encargado de hacer que el equipo se haga ancho asociándose con los interiores y los delanteros.

¿Quiénes están por encima del jugador del Leipzig?

Pese a todo esto, el técnico asturiano hoy lo coincidiera por debajo de José Luis Gayà (Valencia CF) y Sergio Reguilon (Tottenham Hotspur), este último fue la opción seleccionada en el empate 1:1 contra la selección de Suiza, por la quinta fecha de la Liga de Naciones.

Ambos son laterales con otras características que se amoldan a lo que él pretende. El combinado español no juega con tres centrales, como si lo hace el Leipzig, y en una línea de cuatro Angeliño no pasaría tanto al ataque, perdiendo así peso ofensivo donde él es determinante.

Luego del amistoso frente a Países Bajos, José Luis Gayà quedó desafectado debido a un golpe, lo reemplazó Marc Cucurella (Getafe CF). No obstante y de acuerdo a las informaciones del Diario As, Luis Enrique lo viene siguiendo de cerca a Angeliño, así que es posible que en la próxima convocatoria de marzo 2021 le pueda llegar el debut internacional.