[Goles] El semáforo de Mi Bundesliga: Jornada 9

Tras la jornada 9 de la Bundesliga se podría concluir que la acumulación de partidos empieza a hacer mella en los equipos alemanes que juegan competiciones europeas. Todos, exceptuando a un Borussia Mönchengladbach que goleó al colista, tuvieron ciertas dificultades. Unos como el FC Bayern München lograron sobrellevarlas y salir victoriosos, y otros terminaron sucumbiendo. La zona baja, con un triunfo histórico del 1. FC Köln y un empate del 1. FSV Mainz 05, vuelve a cambiar su orden. Aquí, nuestro semáforo de la novena fecha de la Bundesliga.

En verde: Bayern y Leipzig salvando sus papeletas, y Wolfsburg hartándose de goles contra el Bremen

El traspié del FC Bayern München la semana pasada en casa pudo tener su réplica frente al VfB Stuttgart. No obstante, esta vez Los Bávaros sí lograron conseguir la remontada y salir del Mercedes-Benz Arena con un 1:3, en la jornada 9 de la Bundesliga. Tanguy Coulibaly adelantó a Los Suabos en el 20′, Kingsley Coman empató y la mala suerte de Los Suabos se hizo presente cuando. Justo después de que les fuera anulado un gol, Robert Lewandowski pusiera el 1:2 en el descuento del primer tiempo. Ya en el segundo también tuvo sus oportunidades el Stuttgart. Pero en la recta final y con el partido roto quien atinó fue Douglas Costa en el 87′ para sentenciar. Premio para el Bayern por salvar una papeleta complicada.

Otro grande que también salió con los tres puntos tras un partido que poco a poco se le empezó a torcer fue el RB Leipzig. Con un 2:1 sobre el DSC Arminia Bielefeld. Angeliño abrió la lata en el 29′ para unos Toros Rojos que se encontraron con más oposición de la esperada por parte del Bielefeld. Pero uno de tantos fallos en salida de balón del recién ascendido le dejó a Nkunku el segundo gol en bandeja en el 47′. Tuvieron además un tiro penal a favor los locales en el minuto 73, el cual no supieron convertirlo, y Arminia reaccionó de inmediato recortando distancias con el primer tanto de Fabian Klos en Bundesliga. No obstante, este arreón final no fue suficiente y el Leipzig sigue se coloca como firme escolta del FC Bayern en la cima de la clasificación.

Cerramos el apartado de los destacados de la jornada 9 de la Bundesliga para bien con un VfL Wolfsburg. Que protagonizó junto al SV Werder Bremen uno de los partidos más alocados de la temporada, con un 5:3 favorable a Los Lobos. Ya al descanso cayeron 5 goles que se repartieron Leonardo Bittencourt, Riddle Baku, John Brooks, Kevin Möhwald y Wout Weghorst. Para dejar un 3:2 favorable a los locales, pero justo tras volver de los vestuarios un autogol del propio Brooks igualó de nuevo al marcador. Y tras un constante ida y vuelta, Weghorst consumó su doblete para retomar la ventaja y en el tiempo añadido sentenció el joven Bartosz Bialek. Con este triunfo, el Wolfsburg obtiene su tercera victoria consecutiva y la cuarta en los últimos cinco partidos, y se establece como un claro aspirante a clasificar a una competición europea.

En ámbar: un Leverkusen muy mermado por las rotaciones, un Augsburg que empató en la recta final y un Eintracht al que le empató Kruse

Bayern y Leipzig pudieron sacar buenos resultados a pesar de la fatiga europea en la jornada 9 de la Bundesliga. Pero uno de los que no pudieron hacerlo fue un Bayer 04 Leverkusen que, al contrario de lo sucedido en el partido del Wolfsburg, no logró pasar del 0:0 en casa contra el Hertha BSC. Los Capitalinos apenas lograron llegar al arco de Lukas Hradecky (protagonista la semana pasada tras su gol en propia en Bielefeld). Pese a su notorio potencial ofensivo y la batuta la llevó un Leverkusen que sí tuvo ocasiones. Sin embargo tampoco fueron demasiado claras, y que contaba con muy pocos efectivos en el banquillo. Quizá ahora, con el pase a la siguiente ronda de Liga Europa prácticamente asegurado, puedan poner el foco en los partidos de liga que faltan por disputarse en este 2020.

El FC Augsburg sí encontró el gol, y le sirvió para rescatar un punto frente al SC Freiburg con un 1:1. Los de la Selva Negra llevaban ya siete partidos sin sumar de 3. Y se les presentó una buena oportunidad al adelantarse en el segundo tiempo con un centro que Daniel Caligiuri (curiosamente exjugador del Freiburg) y que Vincenzo Grifo remató solo en el segundo palo. Pero una vez más la resiliencia de Los Bávaros volvió a hacerse presente. Y esta vez con una pizca de fortuna, ya que un disparo en el 80′ de Ruben Vargas terminó batiendo a Florian Müller tras desviar su trayectoria en un defensa. Sigue en una zona cómoda el Augsburg sin dejar de sufrir de más en la mayoría de los encuentros.

Y al igual que el Freiburg, el SG Eintracht Frankfurt se quedó a un paso de cortar su sequía de victorias. Acabando empatando 3:3 en casa de un 1. FC Union Berlin que sigue aferrándose a la zona alta. Se puso dos goles arriba La Férrea Unión por mediación de Robert Andrich y un penal anotado por Max Kruse. Pero Las Águilas supieron recomponerse y un doblete de André Silva sirvió para empatar antes del descanso. En el 79′ consumó la remontada el Eintracht con un tanto de Bas Dost y de nuevo parecía que podía ser la estocada definitiva, pero tres minutos después Kruse se inventó un disparo perfecto desde lejos para anotar el último tanto y dejar un punto en Köpenick. Mala fortuna esta vez para el Frankfurt.

En rojo: Dortmund con una derrota inesperada, Schalke siendo otra vez goleado y un Hoffenheim que es incapaz de ganar en liga

El único equipo de la mitad superior de la tabla que perdió esta jornada 9 de la Bundesliga fue un Borussia Dortmund que dio vida a un equipo en horas muy bajas hasta entonces como el 1.FC Köln. Las Cabras Montesas dieron la sorpresa en el Signal Iduna Park batiendo por 1:2 a Los Borussos, a quienes se le volvió a aparecer el fantasma de siempre: el de los goles a balón parado.

Dos saques de esquina, calcados el uno al otro, no encontraron ningún despeje en el primer palo pero sí a Ellyes Skhiri, que se encargó de convertir ambos en boca de gol (9′ y 60′). BVB despertó y descontó por mediación de Thorgan Hazard en el 74′, y pudo haberlo empatado de no ser por un fallo de Erling Haaland justo delante de la portería. 2 derrotas en los 3 últimos partidos y la primera victoria del Köln en casa del Dortmund en casi tres décadas.

Quizá pudieron encontrar consuelo Los Borussos en la actuación de su máximo rival, FC Schalke 04, que salió goleado por 4:1 en casa del Borussia Mönchengladbach y que sigue como colista de la competición. A pesar de todos los líos internos dentro del club, Los Mineros realizaron una muy buena primera parte y merecieron algo más que irse 2:1 al descanso, con goles de Florian Neuhaus (15′) y Oscar Wendt (36′) para Los Potros y de Benito Raman (20′) para el Schalke. Sin embargo, el tempranero gol de Marcus Thuram en el segundo tiempo fue el hundimiento para el conjunto de Manuel Baum, al que le dio Hannes Wolf el último golpe con su gol en el 80′.

Cerramos con un TSG 1899 Hoffenheim que está mostrando una imagen muy distinta en liga a la que muestra en Europa. Esta vez se dejó dos puntos con un 1:1 en casa de un 1.FSV Mainz 05 que logra salir del descenso directo. Quaison puso por delante a Los Carnavaleros en el 33′ y, tras un mano a mano fallado en el primer tiempo, Ihlas Bebou puso el empate en el 62′. Pudo decidirlo Mateta, que venía de anotar tres goles en el último partido, pero se encontró con el poste, y al final Los de Sinsheim se quedaron con uno menos tras la expulsión de Dennis Geiger en la recta final. A lo mejor también debería aplicarse el Hoffenheim el mismo cuento que el Leverkusen.

Tabla de posiciones

Próxima fecha (-0500 UTC)