Schalke 04, el peor equipo de Europa tras el parón por el COVID-19

Cuando por culpa del inicio de la pandemia a causa del coronavirus se paró el fútbol en Europa, ningún aficionado del FC Schalke 04 creyó que la crisis que vendría sería tan profunda como hoy se puede ver y que parece no tener fin. Actualmente, el equipo que dirige Manuel Baum, se encuentra en la última posición de la tabla con 3 puntos y son la única escuadra que todavía no han podido ganar en la temporada. La delicada situación no solo es futbolística debido sino también en cada área administrativa del club.

Problemas directivos a por doquier

Desde que se inició la temporada, la palabra crisis en Gelsenkirchen ha sido la más pronunciada y seguro se llevará el premio a la más usada en este amargo 2020. En la parte alta, el expresidente Clemens Tönnies ha tenido que dimitir tras la fuerte presión de la afición por los pésimos resultados de la campaña 19/20 y por el alto brote de COVID-19 en uno de sus mataderos.

Desde allí, la directiva ha perdido su cara visible y en el último fin de semana han decidido terminar el contrato con su director deportivo, Michael Reschke. Las causas están a la vista, puesto que los resultados no pueden ser peores, pero la realidad está en que la diferencia de opiniones entre la directiva y él eran insalvables.

A ello, se le suma la fuerte crisis económica que está sobreviviendo el club. Los informes financieros muestran que la pandemia a nivel global ha sido de gran impacto y se está pensando, incluso, con reducir el plantel para ahorrarse dinero de contratos altos.

La crisis de Schalke 04 no se aleja del plantel

Lo que sucede en la dirigencia azul se podría transpolar, tranquilamente, a lo que sucede en el plantel. Desde la salida de David Wagner, Baum es el que lleva las riendas del equipo. Sin embargo, hasta el momento, lleva una victoria en ocho encuentros, frente a Schweinfurt 05 de la cuarta división por Copa Alemana.

Como si ello no fuera poco, los ánimos en el vestuario están caldeados. Hace dos semanas, el club ha comunicado que Amine Harit y Nabil Bentaleb fueron separados del plantel y que se ha decidido rescindir el contrato con Vedad Ibisevic. En su momento no había dado ninguna causa de tamaña decisión, sin embargo, Baum en conferencia de prensa dijo lo siguiente:

A punto de romper el peor récord de la Bundesliga

A la crisis directiva y al escándalo en el plantel profesional, se le suman las peores estadísticas habidas y por haber. FC Schalke 04 lleva 25 partidos conseguir una victoria. Dentro de los resultados son más las derrotas (16) que los empates (9). Por Bundesliga, no ganan desde el 17 de enero del presente año donde derrotaron por 2:0 a Borussia Mönchengladbach.

El detalle de horrorosos números está en que están a punto de romper un récord que lleva más de 54 años en manos del mismo club. Sí, hablamos del Tasmania Berlín, club que había ascendido a la Bundesliga en la temporada 1965/66 y que no ha podido ganar en ninguna de las 31 jornadas de ese torneo.

El recuerdo del peor equipo de la historia de la Bundesliga, Tasmania Berlín 1965/66. Foto: Getty Images

Los Azules Reales están a seis partidos de romper el récord de la peor racha que tuvo un equipo en la máxima división alemana. Ante esto, el panorama es más que desolador con jugadores que son apartados, con una directiva que no le encuentra la vuelta al asunto y con un nivel en el campo de juego que deja mucho que desear. Las medidas deben ser inmediatas y efectivas, en su defecto, será muy difícil ver a este Schalke en Bundesliga en la próxima temporada.