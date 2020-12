Lewandowski, favorito y único embajador de Bundesliga al The Best 2020

En esta ocasión el premio The Best un nombre se destaca sobre el resto: Robert Lewandowski, el jugador del FC Bayern München de la Bundesliga es el elegido por la prensa especializada y se vislumbra como el candidato número uno para alzar el galardón.

En un año en el que la pandemia está generando incertidumbre en casi todos los aspectos de la vida y por consiguiente del fútbol, se acerca el momento de darle el galardón al mejor jugador del año. Una elección que desde la bajada a la tierra de Cristiano Ronaldo y ‘Leo’ Messi, se hace complicada año a año.

¿Discreto final de temporada 19/20?

Hay algo que al nueve, Robert Lewandowski, del FC Bayern München se le ha criticado bastante para ser considerado a ganar el The Best, y es que en Lisboa estuvo algo discreto en su balance individual. Marcó dos goles ante FC Barcelona y Olympique de Lyon cuando ambos partidos estaban sentenciados, y no mostró mucho acierto en ninguno de ellos. Sin embargo, tampoco lo hicieron Kylian Mbappé o Neymar Jr., sus principales rivales para ganar el premio. Jugadores como Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Kevin de Bruyne o Sergio Ramos quedan fuera de la ecuación tras sus tempranas eliminaciones en la Liga de Campeones.

Los triunfos colectivos y sus números le respaldan

Gracias al dominio de Los Bávaros la pasada campaña, la elección debe ser entre él o Thiago Alcántara. Lo han ganado todo y están a unas semanas de conseguir un sextete histórico. Sin embargo, las cifras históricas del polaco parecen pesar más como argumentos, en términos de goles y asistencias. Lleva años siendo indiscutiblemente el mejor jugador de la Bundesliga y esta última campaña ha sido un claro ejemplo de lo que se lleva viendo desde que aterrizó en Baviera hace seis años.

Sí, es cierto. Pocas cosas hay seguras en el año del COVID-19, pero el The Best 2020 al mejor jugador del año, sin duda, no debería ser una de ellas.