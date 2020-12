[Goles] El semáforo de Mi Bundesliga: Jornada 10

Llegada la jornada 10 de la Bundesliga, el número de fechas de esta temporada atípica llega a los dos dígitos en el último mes del año. Aunque la tabla sigue teniendo al mismo líder de siempre. FC Bayern München pudo caer de ese primer puesto de no ser por un tanto de Thomas Müller al RB Leipzig, que pasó de ser líder momentáneo a ser tercero. Hubo un nuevo pinchazo del Borussia Dortmund y, en el derby berlinés, fue el Hertha BSC quien se llevó el gato al agua. Como costumbre, os dejamos el semáforo con los más destacados, para bien y para mal, de esta décima jornada.

En verde: un Hertha triunfante en el derby, el espectáculo entre Bayern y Leipzig, y un Leverkusen que sube a la segunda plaza

El encuentro que abrió la jornada 10 de la Bundesliga fue uno de los más esperados por los fans de la competición. La tercera edición del derbi de Berlín en Bundesliga. En los dos cruces anteriores había salido victorioso el equipo que tenía la localía y esta vez tampoco fue excepción, con un Hertha BSC que se impuso al 1. fc Union Berlin por 3:1.

Llegó a adelantarse La Férrea Unión en el 20′ por mediación de Taiwo Awoniyi, pero pronto llegaron los problemas. Tres minutos después fue expulsado Robert Andrich con roja directa y el Union tuvo que jugar casi todo el encuentro con uno menos. Aguantaron en el primer tiempo, sin embargoi en el segundo fue imposible. Peter Pekarik empató en el 51′ y un doblete de Krzysztof Piatek (74′ y 77′) lo decantó para Los Capitalinos. Una victoria importante tanto a nivel anímico como de cara a la clasificación, ya que mantienen la zona baja a raya y vislumbran puestos europeos a lo lejos.

El otro gran encuentro del fin de semana fue el que nos brindaron FC Bayern München y RB Leipzig, primero contra segundo en la tabla, que acabó en un 3:3. Julian Nagelsmann fue muy atrevido y, pese a tener un once con piezas menos habituales pensando en la Liga de Campeones, puso en muchos aprietos a Los Bávaros.

Tanto fue así que golpearon primero con gol de Christopher Nkunku en el 19′. El Bayern tiró de galones y, gracias a un Jamal Musiala que entró por lesión de Javi Martínez, le dio la vuelta con un tanto del propio canterano y otro de Thomas Müller en el 34′. Aunque tras dos minutos volvió a marcar la visita por mediación de Justin Kluivert. Tras el descanso, un cabezazo de Emil Forsberg puso a Los Toros Rojos por delante y parecía que en Múnich se iba a perder el liderato. Sin embargo, tras los cambios el Leipzig perdió terreno y otro cabezazo, esta vez de Müller para completar su doblete (75′), salvó un punto para el líder. Poco premio para el conjunto de Nagelsmann, que mereció más y que no pudo asaltar el liderato.

Y no solo no pudo asaltar el Leipzig el liderato, sino que también le arrebataron la segunda plaza. Un Bayer 04 Leverkusen que continúa invicto les adelantó tras golear al colista, FC Schalke 04, por 0:3 en Gelsenkirchen. Las cosas se les pusieron de espaldas a Los Mineros ya desde el minuto 10, con un tiro de esquina que iba a rematar Aleksandar Dragovic. Pero que Malick Thiaw se introdujo en propia puerta. Durante todo el partido fueron mucho más Los Obreros y certificaron su superioridad pasada la hora de juego. Con goles de Julian Baumgartlinger (67′) y Patrik Schick (78′). Quien volvió de lesión justo, mientras Lucas Alario está teniendo que pasar por enfermería. Un buen momento para un Leverkusen al que solo le queda certificar su primer puesto en la fase de grupos de Liga de Europa.

En ámbar: los puntos perdidos por Wolfsburg en casa del Köln, la maldición del Gladbach en la Selva Negra, y un Hoffenheim que por fin gana

El otro equipo que se mantiene invicto en Bundesliga es el VfL Wolfsburg, aunque no con tantísimas alegrías como el Bayer 04. Los Lobos tuvieron la oportunidad de asaltar los puestos de Champions League, no obstante no pasaron del 2:2 en casa del 1. FC Köln. Las Cabras Montesas alargaron su buen momento anímico. Tras derrotar al Dortmund. Y se pusieron por delante con gol del joven Jan Thielmann en el 19′. Maximilian Arnold empató de falta en el 29′ pero los locales tomaron otra vez la delantera con otro tanto de Ondrej Duda justo antes del descanso. A la vuelta de los vestuarios empató Wout Weghorst y la mayoría de ocasiones para romper el empate fueron para el Wolfsburg, pero no lograron convertir ninguna de ellas.

Otro que se dejó puntos por el camino fue el Borussia Mönchengladbach en una plaza ya maldita para Los Potros como es la casa del SC Freiburg. Lugar en el que no ganan desde 2008 (año en el que se encontraron en 2. Bundesliga), con otro 2:2. Los Potros se adelantaron con un mano a mano bien resuelto por Breel Embolo en el 23′ pero Los de la Selva Negra remontaron con un cabezazo de Philipp Lienhart (32′) y un penal anotado por Vincenzo Grifo (49′), quien fuera jugador del Gladbach hace varias temporadas. El empate lo rescató de inmediato el delantero de moda en Bundesliga y en Europa, Alasanne Pléa, con un disparo desde larga distancia. No se rompió la mala racha, pero mejor un punto que una derrota.

Cierra el ámbar un TSG 1899 Hoffenheim que, tras siete jornadas sin ganar, se reencontró con la victoria al vencer por 3:1 al FC Augsburg, a quien igualan con doce puntos. Dos cabezazos, uno de Florian Grillitsch (17′) y otro de Daniel Caligiuri (31′) llevaron al descanso el 1:1. Y en el segundo tiempo, Los Pueblerinos vacunaron con efecto inmediato. En la primera acción Grillitsch completó su doblete y en el 50′ sentenció Ihlas Bebou. Queda ver si este triunfo es el comienzo de una buena racha en liga o solo un hecho aislado en la intermitencia del Hoffenheim.

En rojo: un nuevo pinchazo del Dortmund, Bremen cerca del peligro, y Mainz volviendo al descenso directo

Borussia Dortmund repite el rojo porque de nuevo pinchó, dejando una marca de sólo dos victorias en las últimas cinco jornadas. Esta vez, empató 1:1 en casa del SG Eintracht Frankfurt, sin poder aprovechar ninguno de los resultados favorables para acercarse al FC Bayern. Un balón largo para Daichi Kamada en el minuto 9 le sirvió al japonés para plantarse completamente solo en el área y definir ante Roman Bürki. Con sus deberes bien hechos desde temprano, Las Águilas cedieron terreno y el Dortmund quiso apretar, pero a Sancho le faltó atino, y se notó la baja de Erling Haaland en punta. Ya en el segundo tiempo fue Reyna quien pudo poner el empate, pero Los Borussos no pudieron sacar nada más. Una vez más, decepcionante.

Con los mismos puntos que el Hertha pero con una dinámica mucho más negativa está el SV Werder Bremen, que cayó por 1:2 frente al VfB Stuttgart y registra su séptimo partido consecutivo sin vencer. Un penal cometido por el cedido Tahith Chong sirvió para que Silas Wamangituka adelantara a Los Suabos en el 30′.

A partir de ahí el partido estuvo disputado, sin embargo era el Stuttgart el equipo que tenía cogida la sartén por el mango y supo aguantar bien el resultado. Tanto que en el descuento pudieron sentenciar por mediación del propio Wamangituka al aprovecharse de un fallo clamoroso entre Ömer Töprak y Jiří Pavlenka. Al Bremen solo le quedó el gol de la honra que pudo anotar Davie Selke, pero la zona baja está más cerca de lo que parece. Más aún teniendo en cuenta de que sus dos próximos rivales son Leipzig y Dortmund, que para aquel entonces seguramente esté en una mejor forma.

Cerramos el semáforo con un 1. FSV Mainz 05 que vuelve al descenso directo al caer por 2:1 en casa del DSC Arminia Bielefeld, un rival directo para las aspiraciones de permanencia. El conjunto de Uwe Neuhaus se adelantó por partida doble en el primer tiempo con goles de Manuel Prietl (21′) y Ritsu Doan (31′) y a Los Carnavaleros les comió la hora tratando de remontar. Su único gol vino de las botas de Kevin Stöger, el primero del exjugador del Fortuna Düsseldorf con su nuevo club, en el 82′. Aun así tuvo la oportunidad de empatar Mateta, pero no la aprovechó. La semana que viene habrá más duelos directos para ambos, con Arminia visitando Friburgo y el Mainz recibiendo al Köln.

Tabla de posiciones

