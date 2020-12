[Goles] El semáforo de Mi Bundesliga: Jornada 11

La primera jornada después del fin de la primera fase de las competiciones europeas para los equipos alemanes nos ha traído un fin de semana con demasiadas sorpresas. Por ejemplo, la destitución de Lucien Favre del Borussia Dortmiund, tras recibir una goleada histórica en casa, ver al 1. FC Union Berlin competirle “de tú a tú” al todopoderoso FC Bayern München, presenciar lo que pudo haber sido el final de la sequía de victorias del FC Schalke 04 o, lo más importante, ver al Bayer 04 Leverkusen en la primera posición seis años después. Aquí, nuestro semáforo de esta alocada undécima fecha de la Bundesliga.

En verde: Leverkusen liderando, un Leipzig que no falla y un Wolfsburg en zona Champions

Por primera vez en seis años, Bayer 04 Leverkusen ha vuelto a liderar la tabla de la Bundesliga tras batir por 4:1 a un compañero de viaje en Liga Europa como el TSG 1899 Hoffenheim. Leon Bailey, primero con un zurdazo y después aprovechando un error clamoroso del rival, puso a Los Obreros dos goles por delante en el primer tiempo. Al inicio del segundo, Christoph Baumgartner pudo recortar distancias y meter a su equipo en el partido, pero Florian Wirtz y Lucas Alario de tiro penal sentenciaron y hundieron a un Hoffenheim que, tras expulsiones de Florian Grillitsch y Stefan Posch, acabó con nueve jugadores sobre el césped. Invicto, pasando con soltura de ronda en Europa League y convenciendo con su juego, es un muy buen momento para Las Aspirinas.

Justo un punto por detrás del Leverkusen se encuentra el RB Leipzig, que alargó la fiesta europea con un triunfo por 2:0 sobre el SV Werder Bremen. Los de Julian Nagelsmann domaron a unos Nórdicos que no tuvieron demasiadas opciones y que poco a poco van cayendo a la zona baja de la tabla. Marcel Sabitzer de penal en el 26′ y Dani Olmo con su primer tanto de la temporada en el 41′ fueron los anotadores para unos Toros Rojos a los que el marcador se les quedó algo corto por la cantidad de ocasiones claras que no llegaron a buen puerto. A día de hoy, son la alternativa más viable de cara a arrebatarle el título liguero al FC Bayern.

Y el equipo que cierra el verde es el otro equipo imbatido de la competición, VfL Wolfsburg, que se aúpa a la cuarta posición tras un triunfo por 2:1 ante un rival directo por Europa como el SG Eintracht Frankfurt. Una gran actuación de Kevin Trapp salvó a Las Águilas de empezar perdiendo e incluso le permitió al Frankfurt golpear primero con un penal anotado por Bas Dost (63′). Sin embargo, no terminó de obrar el milagro. De nuevo Wout Weghorst se echó a Los Lobos a sus espaldas y, con un doblete en el último cuarto de hora, consiguió la remontada y llevar a su equipo a la zona de Liga de Campeones. Inesperado tras los numerosos empates que tuvo el Wolfsburg al inicio de temporada.

En ámbar: el pinchazo del FC Bayern en Köpenick, Köln venciendo por la mínima y un Hertha incapaz de hilar victorias

Si el Leverkusen está en cabeza es por un tropiezo del FC Bayern München, que abre la zona del ámbar, ya que empató 1:1 en casa del Union Berlin. La Férrea Unión, que venía de caer en el derbi berlinés y que tenía que recibir al campeón sin su jugador estrella (Max Kruse), golpeó muy temprano con un tiro de esquina cabeceado por Gischa Prömel en el 4′. A diferencia del choque más reciente en el Alten Försterei, el Union tuvo muchas ocasiones para duplicar la ventaja, pero un gran Manuel Neuer lo evitó. Ya tras el descanso Los Bávaros apretaron y en el 67′ Robert Lewandowski logró el empate, y una espléndida parada de Andreas Luthe mantuvo la igualada en el marcador hasta el final. Este es ya el segundo empate consecutivo para el FC Bayern y el tercero en los últimos cuatro partidos.

Sin demasiado brillo, el 1. FC Köln pudo sumar su segunda victoria de la temporada para vencer por 0:1 al 1. FSV Mainz 05 en un duelo directo en la zona baja de la clasificación. Los dos contendientes por la permanencia ofrecieron un encuentro parejo en lo que a ocasiones se refiere y en el que Los Carnavaleros tuvieron más control de balón. Jean-Philippe Mateta tuvo el primer gol en sus botas, sin embargo no convirtió, y en el 55′ Elvis Rexhbecaj sí que metió el esférico dentro de la portería. Las Cabras Montesas tuvieron que jugar con uno menos durante el último cuarto de hora tras una expulsión de Ondrej Duda y de nuevo Mateta pudo marcar en el descuento, no obstante su cabezazo se marchó rozando el palo. Un triunfo que da un pequeño colchón al Köln sobre el descenso, pero con bastante poco brillo.

El mismo resultado que el Union Berlin consiguió su vecino Hertha BSC, el cual no pudo prolongar la dinámica del derbi de la pasada jornada y se tuvo que conformar con el 1:1 en casa del Borussia Mönchengladbach. Un primer tiempo con poca acción precedió a un segundo en el que Mattéo Guendouzi, con su primer gol en la Bundesliga, puso por delante a Los Capitalinos en el 47′. Los Potros salieron con muchas rotaciones, pero en el trascurso general terminaron siendo superiores y el punto lo rescató Breel Embolo en el 70′. Aún le falta al Hertha para dar con la tecla correcta.

En rojo: un Dortmund vapuleado en casa, un Bielefeld que no convence, y la victoria que se le escapó al Schalke

Cómo no, tras la destitución de Lucien Favre no podía haber otro sitio para el Borussia Dortmund que no fuera el rojo. Y es que Los Borussos fueron vapuleados en casa por el VfB Stuttgart con resultado de 1:5. Pellegrino Matarazzo planteó un partido donde sus jugadores pudieran correr y, ante una zaga del BVB que hacía aguas por todos lados, los goles llovieron, sobre todo en el segundo tiempo. Silas Wamangituka adelantó por partida doble a Los Suabos (26′ y 52′) después de que Giovanni Reyna pusiera las tablas en el 39′, y el resto de los goles del equipo visitante fueron para Philipp Förster (60′), Tanguy Coulibaly (63′) y Nicolás González (90+1′). Una goleada en feudo negriamarillo que será recordada por muchos años en el fútbol alemán.

No tan extrema es la situación para el DSC Arminia Bielefeld, pero al recién ascendido se le ven muchísimo las costuras. Cayó por 2:0 en casa de un SC Freiburg que fue dueño y señor del choque. Tardaron en caer los goles para el conjunto de la Selva Negra, eso sí, con un penal en el 79′ anotado por Vincenzo Grifo y un contraataque en el descuento que finalizó con maestría el surcoreano Jeong Woo-yeong. Al Arminia no se le cayó una idea en ataque y por ello está ya en solitario en el puesto de partido de descenso.

Cerramos el rojo y el semáforo con un FC Schalke 04 que estuvo demasiado cerca de la victoria, pero el hecho de dejarla escapar fue muy decepcionante, con un 2:2 en casa del FC Augsburg. En un encuentro marcado por un choque de Mark Uth que le dejó inconsciente y trasladado de urgencia al hospital (se confirmó que está en buen estado), Los Mineros empezaron mal con un gol en propia de Suat Serdar en el 32′ pero tras el descanso todo se puso a su favor. Benito Raman marcó el gol del empate en el 52′, un minuto después se quedaba el rival con uno menos por una expulsión a Florian Niederlechner, y en el 61′ Nassim Boujellab puso el 1:2. El Schalke lo tenía todo para acabar con su sequía de victorias, pero en el descuento, un cabezazo de Marco Richter puso el empate y alarga una jornada más la agonía del conjunto de Gelsenkirchen.

¿Quién fue el jugador más valioso de la jornada 11 de la #Bundesliga? — Mi Bundesliga (@mibundesliga) December 14, 2020

Tabla de posiciones

Próxima fecha (-0500 UTC)