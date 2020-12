FC Schalke 04 destituye a Manuel Baum, y asume Huub Stevens

La directiva de FC Schalke 04 decidió destituir a Manuel Baum, después de fallar en la misión de romper con una racha sin victorias que se eleva a 28 partidos, la peor en la historia del conjunto de Gelsenkirchen. En principio la crisis no tiene fin próximo a la vista, pero sí quién la dirija: Huub Stevens será el nuevo entrenador de Schalke.

ℹ️ Für das Bundesligaspiel gegen @arminia sowie das Zweitrundenspiel im DFB-Pokal gegen den @ssvulm1846fb wird Huub Stevens interimistisch als #S04-Chef-Trainer auf der Bank sitzen. Als Co-Trainer zur Seite stehen wird ihm Mike Büskens. pic.twitter.com/rLkXp4u8jt — FC Schalke 04 (@s04) December 18, 2020

Últimos y ubicados a seis puntos de la primera plaza afuera de la zona del descenso, la situación interna en el cuadro Azul Real va más allá de complicada. Con la llegada de Huub Stevens como suplente de Baum, también aterriza en un papel de co-entrenador Mike Büskens.

Esta será la séptima vez que Stevens ocupe el banco de Schalke, siendo un recurrente nombre en momentos de crisis. Esto explica que sea él quien asuma las riendas como el tercer entrenador en apenas 12 jornadas de fútbol alemán esta temporada.

La tarea no será nada fácil para el ídolo del banquillo minero debido a que el equipo no levanta cabeza y está cerca de romper el peor récord que se ha visto en la historia de la Bundesliga. Hoy, ocupan el último puesto de la tabla de posiciones con 4 puntos y el objetivo de la campaña ya es evitar el descenso.