[Goles] El semáforo de Mi Bundesliga: Jornada 12

Con la jornada 12 de la Bundesliga, la primera fecha intersemanal llegó en la última semana de competición de este 2020, y nos trajo muchos puntos interesantes a destacar. El Bayer 04 Leverkusen sigue líder, el FC Bayern München acabó con el invicto liguero del VfL Wolfsburg, y Edin Terzic debutó en el banquillo del Borussia Dortmund con un triunfo muy sufrido, entre otras muchas sorpresas y actuaciones del resto de equipos. Aquí, nuestro semáforo de este duodécimo capítulo de la primera división del fútbol alemán 20/21.

En verde: Leverkusen en la cima, Lewandowski y Neuer acabando con el invicto del Wolfsburg, y Sallai aleja al Freiburg de la zona baja

Tomó la delantera durante la última jornada y, al menos entre semana, con la jornada 12 de la Bundesliga, no la ha soltado. El Bayer 04 Leverkusen se impuso por 0:4 en su derby frente al 1.FC Köln para mantener el primer lugar en la clasificación. Una volea de Mitchell Weiser y un contraataque finalizado por Moussa Diaby antes del minuto 10 dejaron el camino totalmente despejado, y Patrik Schick (54′) y Florian Wirtz (10′) terminaron sentenciando a un Köln que poco pudo hacer para detener el vendaval. La siguiente cita de Los Obreros, que todavía se mantienen invictos, será precisamente contra el FC Bayern.

Mencionamos al FC Bayern München y toca hablar de él. Los Bávaros sufrieron de buena manera, pero vencieron por 2:1 en casa al VfL Wolfsburg para terminar con el invicto de Los Lobos en liga. Maximilian Philipp adelantó primero al conjunto de Oliver Glasner apenas en el minuto 5. Pintaba bien para los visitantes, sin embargo Lewandwoski apareció y, con dos ocasiones, marcó un doblete (45+1′ y 50′) para remontar contra su víctima favorita. Y por si fuera poco, dos grandes intervenciones de Manuel Neuer en la recta final evitaron el empate de un Wolfsburg que se fue del Allianz Arena con la sensación de haber podido sacar más incluso que un empate.

Cerramos el verde con un SC Freiburg que encadena su segunda victoria consecutiva con un 2:0 sobre el FC Schalke 04 y que se engancha a la media tabla. Rolland Sallai fue el artífice de ese triunfo con un doblete tras el descanso, destacando la vaselina del segundo gol, que deja al Schalke una semana más sin vencer, algo que por desgracia ya no es noticia en la Bundesliga. Christian Streich se sigue reinventando para evitar un año más el temido descenso.

En ámbar: el inicio de la era Terzic en Dortmund, y Augsburg y Stuttgart abogándose a los minutos finales

La destitución de Lucien Favre tras la goleada la jornada anterior contra el Stuttgart, dejó a Edin Terzic al mando de Borussia Dortmund. Y en el debut del nuevo técnico, en la jornada 12 de la Bundesliga, hubo mucho sudor, pero al final Los Borussos lograron vencer por 1:2 al SV Werder Bremen. Raphaël Guerreiro adelantó al BVB en el minuto 12.

Pero antes de la media hora de juego ya había empatado Kevin Möhwald para Los Nórdicos. El Dortmund, como viene siendo costumbre, sufrió para romper el entramado defensivo del rival, pero en el minuto 78 hubo penal de Jiri Pavlenka. El arquero checo atajó, pero el balón se quedó muerto y listo para que Marco Reus, a la segunda, no perdonara. No fue un partido excelso pero al menos la victoria, que es lo importante, no se les escapó a los de Terzic.

Precisamente el verdugo de Favre, el VfB Stuttgart, comparte el ámbar tras empatar 2:2 en su encuentro frente al 1. FC Union Berlin, dos de las sorpresas de la temporada al colarse en la lucha por Europa. El Union lo tenía prácticamente hecho al adelantarse en el 4′ con gol de Marvin Friedrich, manteniendo la ventaja gracias a una buena actuación de Andreas Luthe bajo palos, y a priori sentenciando en el 74′ por mediación de Taiwo Awoniyi. No obstante, un doblete de Sasa Kalajdzic en la recta final salvó ese punto para Los Suabos, que se enfrentarán el fin de semana a otro rival en la terna europea como el Wolfsburg.

Al FC Augsburg no se le escapó la victoria, pero la obtuvo en los minutos finales, volviendo a la tónica de inicios de temporada. Los Bávaros batieron por 0:1 al DSC Arminia Bielefeld con un remate de Jeffrey Gouweleeuw en el 85′ Fue un partido con pocas ocasiones verdaderamente claras pero donde el recién ascendido sí pudo mostrar más intención ofensiva que frente al Freiburg. El Augsburg sigue así alejado del descenso pero con la incertidumbre de qué pasará el día que esos golpes de gracia al borde del final desaparezcan.

En rojo: la victoria que dejó escapar el Eintracht, Hoffenheim en la cuerda floja, y Hertha sigue sin convencer

Si lo del Union era increíble, lo que le ocurrió al SG Eintracht Frankfurt está a un nuevo nivel, en la jornada 12 de la Bundesliga. Las Águilas, una vez más, empataron con un 3:3 en casa frente al Borussia Mönchengladbach. Lars Stindl adelantó a Los Potros en el 14′, pero pasada la media hora de juego el Eintracht estaba 3:1 arriba con un doblete de André Silva y otro tanto de Aymen Barkok.

Fue sorprendente cómo el conjunto de Adi Hütter mantuvo a raya a su rival. Pero en el tiempo de descuento agónico, un penal y un cabezazo del propio Lars Stindl dejaron sin los tres puntos a los locales. Unos locales que, desde el 81′, jugaban con uno menos por expulsión de David Abraham, en uno de los últimos partidos que el defensor argentino disputará en la Bundesliga.

El TSG 1899 Hoffenheim sigue por los mismos derroteros, fino en Europa y sin dar pie con bola en liga. El RB Leipzig se impuso por 0:1 en el llamado “derbi de plástico” por las hinchadas del resto de equipos alemanes. No hubo mucha acción en el primer tiempo, sin embargo en el segundo Los Toros Rojos encontraron el único gol con un remate de Yussuf Poulsen. El Hoffenheim apretó, pero, entre la falta de atinó y una gran parada de Peter Gulácsi, no rascó ni el empate. Sebastian Hoeness puede empezar a verse presionado, con su equipo en la decimotercera plaza.

Más de lo mismo para un Hertha BSC que protagonizó el partido más insípido de la jornada, con un 0:0 contra el 1. FSV Mainz 05. Entre ambos conjuntos no hubo ningún tiro entre los tres palos durante los noventa minutos de juego, algo muy preocupante para un Hertha que se caracterizó precisamente por su alto gasto en jugadores ofensivos. La única clara fue un remate forzado de Onisiwo que tocó la madera, pero el Mainz no buscó mucho más y tampoco pudo el Hertha romper el candado. Decepcionante resultado ante un rival que sigue inmerso en el descenso.

Tabla de posiciones

Próxima fecha (-0500 UTC)