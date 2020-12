Marcus Thuram escupe a un rival en la derrota de Mönchengladbach

TSG Hoffenheim despachó por 1:2 a Borussia Mönchengladbach en lo que fue uno de los partidos que se han disputado en el primer turno del día sábado de la Bundesliga. La curiosidad del partido está en que la noticia no estuvo en los goles que marcaron Lars Stindl, Andrej Kramaric y Ryan Sessegnon, sino que tuvo como protagonista a Marcus Thuram.

El marcador marcaba los 76 minutos cuando el hijo del histórico Liliam Thuram, disparó al arco de manera desviada y se cruzó con Stefan Posch. Tras una serie de improperios de ambas partes, el francés terminó escupiendo en el rostro al defensor del club Pueblerino. El arbitro del partido, Frank Willenborg, no lo había advertido, pero rápidamente, con ayuda del VAR, expulsó al delantero de Mönchengladbach.

Su entrenador, Marco Rose, en conferencia de prensa declaró lo siguiente:

“Algo así no pertenece a un campo de juego. Se ha sobrepasado todo limité y esto no es apropiado. Me disculpo en nombre de todo el club.”