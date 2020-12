Schröder dimite en la dirección deportiva de Mainz 05

Tras los malos resultados, Rouven Schröder dimitió está mañana de la dirección deportiva de Mainz 05. Los últimos rumores indican que la razón no fue solo deportivo, sino que la relación la directiva no era la mejor, debido a que buscaban otro plan que no lo incluía.

Der 1. FSV Mainz 05 und Rouven Schröder gehen getrennte Wege und beenden einvernehmlich den bestehenden Vertrag. Mehr dazu hier: https://t.co/IrLMNPLBp0 pic.twitter.com/0UV8S70Erx — 1. FSV Mainz 05 (@1FSVMainz05) December 22, 2020

El contrato se disolvió de mutuo acuerdo. Por un lado, el ciclo Schröder estaba siendo catastrófico al termino de la primera vuelta de la Bundesliga. El equipo se encuentra en puestos de descenso directo y apenas han ganado un partido en 13 jugados. El panorama es más que desolador.

Por otro lado, la directiva ya pensaba en Christian Heidel para que se haga cargo de las oficinas de fútbol del club Carnavalero antes de esta decisión. Incluso, querían conformar un consejo deportivo conjunto con Schröder, pero este último creyó que se iban a superponer en responsabilidades.

Ahora bien, las negociaciones con Heidel ya están encaminadas y todo hace pensar que, además de la salida de Schröder de Mainz, quien seguirá sus pasos es Jan-Moritz Lichte, actual entrenador del equipo. La directiva quiere no solo traerse al exdirector deportivo de FC Schalke 04 sino también a un exentrenador minero como lo es Domenico Tedesco.