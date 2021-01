FC Schalke 04 cede a Rabbi Matondo a Stoke City

Con apenas 3 partidos jugados desde que comenzó la temporada, Rabbi Matondo decidió buscar otros desafíos y emigrará a Stoke City desde FC Schalke 04.

Matondo, un delantero que nunca rindió en Schalke 04

El delantero gales llegó desde la cantera de Manchester City en el mercado de invierno de 2019. Su llegada era muy prometedora por las cualidades que se le habían visto. Cuando un jugador mezcla músculo, velocidad y gol, sin dudas, un club se ilusiona.

Su nivel en Alemania fue muy distinto a lo que se había visto en Premier League 2 donde había marcado 8 goles en 25 partidos. Con la camiseta Azul Real, marcó apenas dos goles en 30 partidos y no ha sabido entregar ninguna asistencia. Siempre se lo ha visto muy apurado en cada decisión y errando situaciones muy claras para su equipo.

No cabe ninguna duda de que está decisión será la más sana para ambas partes. En momentos como los que está pasando el equipo de Gelsenkirchen no se encuentra tiempo para desarrollar jugadores de este estilo. Cuando luchas por no descender, las oportunidades no serán muchas y, tampoco, se puede limitar la carrera de Matondo.

El trato con Stoke City

La idea que tuvo desde el principio el club minero es no desprenderse del joven delantero. Por ello, se llegó a un acuerdo con el club ingles por un préstamo hasta final de temporada.

Seguramente, la directiva quiera ver que pasa en esta temporada, es decir, saber si siguen en Bundesliga o no para ver como planifican la temporada siguiente. Lo que sí se tiene en claro que los planes para este campeonato no han funcionado y todas las decisiones que están tomando es para evitar el descenso.