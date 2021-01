Union Berlin sigue sorprendiendo a propios y extraños

Más de uno podría pensar que lo mostrado por Union Berlin en las primeras jornadas era fruto de fortuna y que se acabarían desinflando. Pero lo cierto es que los días siguen pasando y los berlineses siguen ahí arriba.

Ubicados en la quinta posición y a tan solo tres puntos de la Liga de Campeones, cerca de llegar a la mitad de jornadas del curso, están demostrando que el esfuerzo trae sus recompensas y que son aptos para pelear por puestos europeos este año.

¿Qué clubes de las 5 grandes Ligas europeas han marcado en todos sus partidos hasta el momento de la 20/21? 😯



🇩🇪 Bayern

🇩🇪 UNION BERLIN

🇮🇹 Milan

🇮🇹 Inter



El enorme rendimiento de los pupilos de Urs Fischer es cada vez más latente, y lo cierto es que no se han achantado ante nadie. De hecho, frente al Borussia Dortmund y TSG Hoffenheim consiguieron llevarse la victoria (2:1 y 1:3, respectivamente), y aguantaron los empates frente a FC Bayern München y Borussia Mönchengladbach (1:1 ambos). Todavía queda el duelo frente RB Leipzig, pero esto quiere decir que ninguno de los representantes alemanes este año en competiciones europeas ha sido capaz de batirles.

Además, son el quinto equipo menos goleado del campeonato y el segundo más goleador, solo por detrás de Bayern. Acumulan tan solo dos derrotas en liga y el resto de su bagaje se centra en 6 victorias y 7 empates. Teniendo en cuenta esto, puede que el objetivo este curso ya no sea solo la salvación, sino tratar la clasificación europea como un sueño alcanzable.

Urs Fischer, el artífice de todo

A pesar de ser un equipo clásico alemán por toda la historia y los tintes históricos que lleva en su escudo, el Union Berlin era un equipo fijo en la segunda división alemana que, a pesar de estar situado siempre cerca de los puestos de ascenso, nunca terminaba de dar el estirón final. Y todo cambió con Fischer, el ex técnico del Basel suizo, que en su primera temporada allí los llevó a puestos de play-off de ascenso.

La afición berlinesa le rinde homenaje a Urs Fischer, entrenador que los llevo a la Bundesliga por primera vez en su historia. Foto: Getty Images.

Para sorpresa de muchos, apenas mostraron dificultades para mantenerse en la primera división su primer curso; todo lo contrario, un gran tramo final de campaña quitó mucho suspenso a la permanencia y pudieron aferrarse a ella sin problemas. Este curso, incluso, están superando los registros, siendo uno de los equipos más duros a los que enfrentarse dada la variabilidad de su sistema dependiendo del rival (saben jugar tanto en defensa de 3 como de 4), y la polivalencia y el trabajo de todas sus piezas, mostrándose como un auténtico equipo donde todos se ayudan entre sí en todas las tareas.

Enero, la prueba de fuego para este Union Berlin

Lo cierto es que no todo es tan bonito como parece, al menos si miramos el calendario en este mes de enero. Aunque ya han esquivado una primera prueba (empate frente a VfL Wolfsburg), lo que se viene por delante no es pan comido. Recibirán a Bayer Leverkusen la próxima jornada, visitarán tierras lipsienses para medirse al Leipzig y, para acabar el mes por todo lo alto, reciben al Mönchengladbach. No es sencillo ni mucho menos, pero si consiguen mantener los resultados ante grandes equipos tal y como venían haciendo, tendrán todo mucho más de cara para cumplir sus objetivos.