La vuelta del líder de FC Bayern München: Joshua Kimmich

El jugador del FC Bayern München, Joshua Kimmich, es uno de los pilares fundamentales del equipo y su vuelta ante el partido contra el 1. FSV Mainz 05 en el cual, fue titular por primera vez después de su operación, deja al técnico y a los aficionados muy tranquilos.

El internacional con la selección alemana, fue operado en noviembre del año pasado de una lesión en el menisco derecho y no se lo esperaba para empezar a entrenar, antes de la segunda quincena de enero del 2021.

Sin embargo el “heredero de Philipp Lahm”, como lo llaman algunos hinchas y periodistas, estuvo de regreso antes de lo previsto.

Joshua Kimmich se retira lesionado frente a Borussia Dortmund. Foto: Getty Images.

Una vuelta no tan soñada

La vuelta de Kimmich en FC Bayern después de tan solo mes y medio desde la operación, fue algo inesperado para todos. El jugador ya estaba listo para empezar a jugar en el partido contra Bayer Leverkusen, de gran nivel en esta campaña 20/21, y lo hizo a partir del minuto 68.

El jugador elegido en el once ideal 2020 en los premios The Best, ingresó en su posición habitual, el medio campo y desde su ingreso marco el ritmo del partido. En el minuto 93 y en una presión alta, logro la recuperación del balón y un pase milimétrico, al siempre confiable Robert Lewandowski, para conseguir dar vuelta un partido, 1:2 resultado final.

El partido contra Mainz 05 fue el primero como titular desde su lesión, pero su mejor desempeño fue en el segundo tiempo, con el marcador en su contra y de locales 0:2, el entrenador del Campeón Récord, Hansi Flick, decidió un par de cambios de jugadores y posiciones dentro del campo.

En su partido del viernes pasado, su nivel se vio opacado por la falta de fútbol que lleva el mediocampista pese a haberlo hecho bien frente a Mainz. Kimmich perdió el balón que desencadenó el 2:2 de Borussia Mönchengladbach y, además, sufrió mucho a Lars Stindl que hizo lo que quiso.

La derrota en Borussia Park, deja algo en claro: Flick lo debería llevar de a poco. Sus esfuerzos, estando recién recuperado, podrían resentirle la lesión e incluso bajarle el nivel, como ha pasado en la derrota frente a Los Potros por 3:2.

La importancia de Kimmich en FC Bayern

En la entrevista posterior al partido contra el Mainz, el entrenador Flick menciono que:

Justamente se imagina a un lateral exactamente con las habilidades y virtudes de Kimmich.

Por lo que, es posible ver al jugador más en la posición de lateral derecho, así como en la era de Pep Guardiola.

En el fútbol moderno, la importancia de tener jugadores que puedan desempeñar más de una función dentro del campo de juego, es por supuesto, una ventaja. Específicamente Kimmich es esa clase de jugador, que sus habilidades técnicas individuales le permiten ganar los duelos personales en la mayoría de las situaciones.

Pero no solo eso, Kimmich es un gran pensador táctico, entiende las jugadas antes de que se desarrollen. Lo cual, permite a Flick poder utilizarlo en diferentes posiciones. Es, sin duda, un jugador muy versátil y su fuerza de voluntad empuja a todo el equipo.