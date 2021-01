Mesut Özil abandona Arsenal FC y se suma a Fenerbahce SK

Se terminó el calvario de Mesut Özil en Arsenal y, tras varias semanas de no saber cuál iba a ser su próximo paso, Fenerbahce SK será su próximo destino.

Özil y Arsenal, una relación desgastada a traves de los años.

La llegada del alemán a la Premier League, sin dudas, ha sido una de las mejores decisiones de su carrera. En sus primeras temporadas, incluso hasta se atrevió a romper récords de asistencias y era un factor importantisímo en el esquema de Arsene Wenger, entrenador de Arsenal en su momento.

Ya en los últimos años, la relación con el club se fue perdiendo luego de la ida del mítico técnico francés. Esto se debió a las lesiones en un primer momento y a algunas actitudes que molestaron de parte del exjugador de Real Madrid. Un ejemplo claro de esto fue la negativa a rebajarse su alto salario cuando el coronavirus y la crisis económica empezó a impactar en las finanzas del club londinense.

En otras palabras, los distintos roces con la directiva a lo largo del tiempo, su poco tiempo de juego en el primer equipo (en esta temporada no ha jugado ni un minuto) y su altísimo salario fueron los factores que determinaron la salida de Özil de los Gunners.

Su resistencia a volver a Alemania

Luego de la polémica foto con Recep Tayyip Erdoğan, presidente de Turquía muy cuestionado en Alemania, su relación con la afición teutona se rompió. Incluso, el escándalo lo siguió hasta su carrera en Die Mannschaft donde no volvió a ser convocado y acusó discriminación xenófoba de parte de la Federación Alemana de Fútbol.

La foto de la polemica que fue publicada en el Twitter oficial del, en ese entonces, jugador de Arsenal.

No obstante, como FC Schalke 04 no está transitando su mejor momento se pensó en que Özil podría ser el gran salvador de un equipo que no parece tener rumbo. Cuando se le preguntó si pensaba en un posible retorno a la escuadra minera, el jugador fue muy claro:

“Schalke no es una opción para mí en este momento”

Un desafío nuevo en un país conocido

En el inicio del mercado invernal todo parecería indicar que Özil iba a dejar Londres finalmente, empero, su destino era incierto. En un principio, desde la MLS estaban muy interesados en él y, como si ello no fuera poco, Özil declaró públicamente que le encantaría jugar en Estados Unidos.

“Quiero jugar en Estados Unidos antes de retirarme”

Sin embargo, la cercanía con Turquía por sus familiares hicieron que Fenerbahce SK sea quien se lleve al mediocampista. El acuerdo se cerró en un contrato que durará 3 años y medio y en cada uno de ellos, la paga de Özil será de 4 millones de euros. Por suerte para los amantes de su fútbol, por sus declaraciones, no sea el último paso en su carrera.