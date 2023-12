5 curiosidades que se va a encontrar el Real Madrid en el Olympiastadion

El Union Berlin – Real Madrid se disputará en el Olympiastadion porque no era sencillo encajar su vetusto An der Alten Försterei en los partidos de Champions League. Lo que se ha visto en los duelos previos es que la afición local se ha llevado consigo las principales tradiciones de Köpenick, así que el Real Madrid sentirá a los Unioner en todo su esplendor. Repasamos en este hilo algunas de estas curiosidades:

Cada jugador es un Fussballgott

Cuando el speaker Christian Arbeit da la alineación, cada jugador es recibido al grito de FUSSBALLGOTT (Dios del fútbol). Desde que un nuevo futbolista llega a los Eisernen, ya es considerado uno más de la familia para la afición y esto no cambia por un error ni siquiera por una mala temporada.

El fútbol se vive de pie

En An der Alten Försterei, hay alrededor de un 85% de gradas de pie. Esto no es así en el Olympiastadion, donde el Real Madrid se encontrará con aficionados que mantienen esta forma tan auténtica de disfrutar de los partidos. Incluso en la última Conference, que también la disputaron allí, había pegatinas pidiendo a la gente que no se sentara para tener un completo «ambiente Unioner»

Bufandas al viento con Nina Hagen

En una de las últimas entrevistas a Trimmel lo dejó claro: «Prefiero el himno de Nina Hagen que el de la Champions». La música rockera que da la bienvenida a los jugadores del Union representa perfectamente al club tanto en el estilo como en la letra. Un momento que pone los pelos de punta a cualquiera

Protestas o muestras de apoyo en las gradas

La afición del Union muestra su voz en cada partido. En esta Champions sacaron varias pancartas de críticas a la UEFA y, en otro encuentro, recordaron lo que significa ser un Eisern. Iniciativas que son habituales también en Bundesliga, pero que en los torneos continentales tienen una mayor repercusión

Siempre unidos, en las buenas y sobre todo en las malas

Los dos partidos como local terminaron con dolorosas derrotas, una en el minuto 94 ante el Braga y la otra ante un Napoli que no generó tanto como para vencer por la mínima en Berlín. Sin embargo, la afición siguió animando a los suyos sin parar tras el partido. Especialmente emocionante fue la charla de uno de los ultras con los jugadores mostrándoles su orgullo tras caer ante los italianos.