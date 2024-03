Aleksandar Pavlovic aún no entra en los planes de la Selección Alemana

Pese a su irrupción en FC Bayern München como el gran prospecto de su cantera que da el salto al primer equipo tras Jamal Musiala, a Aleksandar Pavlovic todavía le queda camino por recorrer para llegar a la Selección Alemana. El mediocampista de 19 años, de cara al próximo parón de selecciones, no entra dentro de los planes de Julian Nagelsmann y, si bien su deseo es representar a Alemania, su Serbia podría tentarle con un lugar en el combinado absoluto.

Nagelsmann quiere que se foguee en la Sub-21

Dentro de una campaña decepcionante para los estándares de FC Bayern, una de los jugadores que más está destacando es Aleksandar Pavlovic. El joven mediocampista alemán, de orígenes serbios, se ganó poco a poco un puesto en el once titular a finales de la primera vuelta y, en esta segunda mitad de temporada, está siendo uno de los pilares para Thomas Tuchel. Tal es la fe que el técnico de Los Bávaros ha depositado en él que está siendo titular en los últimos encuentros por delante de Joshua Kimmich, quien ha acabado siendo desplazado al lateral derecho.

Esta repentina aparición de Pavlovic no ha dejado a nadie indiferente y, ante los muhos problemas que viene teniendo la Selección Alemana para confeccionar un mediocampo sólido, no se descartaba que Julian Nagelsmann le pudiera incluir en alguna convocatoria para dar una oportunidad a la promesa, siguiendo los pasos de otras jóvenes estrellas muy asentadas en Alemania como Jamal Musiala o Florian Wirtz. Sin embargo, habrá que esperar para ese momento.

Tal y como informa Sky Alemania, Nagelsmann está siguiendo la evolución de Pavlovic pero no quiere apostar todavía por él de cara al parón de selecciones de este mes de marzo. El seleccionador y exentrenador de FC Bayern apostará por otros perfiles más experimentados y Pavlovic, en cambio, estará en la lista de la Sub-21 para los amistosos contra Kosovo e Israel.

Pavlovic desea jugar para Alemania pero también tiene la opción de Serbia

Aunque jugar con el equipo absoluto todavía no es posible para el centrocampista de FC Bayern, no es nada descartable que esté dentro de las quinielas para la Eurocopa de este verano si mantiene la titularidad y su buen nivel de cara al final de temporada. La intención de Pavlovic es jugar para Alemania, país donde se ha criado y donde ha dado todos sus pasos en el fútbol formativo y profesional. No obstante, Serbia le podría ofrecer un rol importante de cara a la EURO. Por ello, en caso de que Nagelsmann no le llame, esa oferta estaría encima de la mesa y Pavlovic tendrá que elegir si dejar pasar el tren de este torneo para jugar con Alemania en el futuro, o elegir la alternativa serbia. ¿Dejará la Slección Alemana que esto ocurra?