Alexander Isak, de su mal paso en Dortmund a brillar con Suecia

Alexander Isak apenas era un jovencito cuando llegó a Dortmund, sin embargo, la falta de paciencia de sus entrenadores lo han llevado a abandonar Alemania y, desde allí, todo mejoró.

Un paso sin pena ni gloria por Dortmund

Pocos recordarán el nombre del sueco en Alemania. Y esto se debe a que en enero de 2017 llegó y en tan solo dos años, dejó ese lugar para buscar un nuevo destino. Su transferencia en su momento costó 8,5 millones de euros y llegaba con el mote del Ibrahimovic moreno, pero solo fue eso en el club aurinegro.

En sus dos temporadas vistiendo la camiseta de Borussia Dortmund, Isak jugó 13 partidos en el primer equipo y marcó un gol. Y como si ello no fuera poco, tampoco destacó mucho en el BVB II donde marcó cinco dianas en 12 encuentros. Es cierto que cuando le tocó jugar mucho no demostró, empero, hay que mencionar que las oportunidades no fueron demasiadas. Es por ello que decidió buscar nuevos rumbos.

Alexander Isak y su resurgir en la Real Sociedad

Tras una breve cesión de seis meses en el Willem II de los Países Bajos donde marcó 14 goles en 18 partidos, Alexander Isak llegó a Real Sociedad por 3,6 millones de euros. Por su pasado, no llegó con tanta marquesina y, sin tanta presión, se fue ganando un puesto en el once titular poco a poco.

Su paso en el club neerlandes le ayudó tanto a su moral que pudo cambiar su imagen a nivel mundial. En Anoeta lleva 33 goles en 88 partidos. Su rendimiento fue tan bueno que lo ha llevado a ser convocado en su selección nacional y hoy, frente a Eslovaquia en la Eurocopa, pese a no haber marcado, se llevó el premio de MVP.

No cabe ninguna duda que la historia de Isak, es de una verdadera superación y en Dortmund, seguramente, se siguen lamentando.