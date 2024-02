Bayer Leverkusen arrasa a FC Bayern y se acerca a la Bundesliga

Con goles de Stanisic, Grimaldo y Frimpong, Bayer Leverkusen venció por 3:0 a un FC Bayern irreconocible y depende de sí mismo para levantar el título de Bundesliga. Los de Xabi Alonso dieron la mejor de sus versiones el día de la batalla clave mientras que Thomas Tuchel sale muy tocado por su erróneo planteamiento.

Xabi Alonso y Thomas Tuchel sorprendieron, pero el plan del Leverkusen fue el mejor

Varios equipos se han encontrado en la misma situación que Bayer Leverkusen este sábado, la de mirar de tú a tú a FC Bayern y saber que podían decantar la guerra a su favor si ganaban en la fecha decisiva. Todos en los últimos años sucumbieron pero Xabi Alonso y los suyos estaban decididos a ser la excepción, aunque sabían que para ello debían hacerlo todo perfecto.

En la batalla, una parte clave para ganar es saber jugar tus cartas, hacer movimientos que tu rival no espera. Y desde el inicio tanto Leverkusen como Bayern lo hicieron. Las Aspirinas decidían dejar en el banquillo a Frimpong. Hofmann o Borja Iglesias para partir con cuatro centrales y sin punta. Y en la trinchera opuesta, los movimientos fueron aún más sorprendentes. Thomas Tuchel dejó fuera del XI a Kimmich y De Ligt, apostó por una línea de tres en defensa y le dio la gran oportunidad a Pavlovic en el centro del campo. La cuestiones eran dos: ¿Funcionarían bien para los dos bandos sus cambios? ¿Y tendrá el contrincante una respuesta para minimizar sus efectos? Uno de ellos, sí.

La «Ley del Ex» no podía fallar con Stanisic

Aunque sobre el papel parecía que la idea del Leverkusen era la de esperar atrás, en el campo tenían guardada otra sorpresa. Al inicio cedieron a Bayern el balón pero, lejos de ir hacia atrás y aguantar un asedio, fueron con todo a presionar y recuperar lo más arriba posible, algo con lo que lograron descolocar por completo a los muniqueses, quienes creían que iban a tener la iniciativa con muy poca oposición. Su mal planteo les salió muy caro.

Las ocasiones para los de Xabi Alonso no tardaron en llegar y, de todos los nombres que pudieron marcar, lo hizo el único que ya había dado sus servicios anteriormente al escudo bávaro: Josip Stanisic. El defensor croata, a préstamo en el Leverkusen, pilló completamente dormida a la zaga y apareció en el segundo palo para rematar a placer un centro de Andrich. Un momento que hasta se puede considerar de justicia divina, ya que Bayern no le dio ninguna oportunidad y luego acabó fichando defensores en enero porque se había quedado sin rotación. Y para más inri, el mayor retratado de la foto fue Sacha Boey, el recién fichado que tomó el puesto que perfectamente Stanisic ocuparía si no le hubieran cedido.

Bayern, tras el gol de Grimaldo, se deshizo como una aspirina

Más de 25 minutos tardó Bayern en hacer acto de presencia en el campo de batalla, o más bien de realizar su primer tiro a puerta. La artillería local hacía mucho más ruido y daño, con varias paradas de Neuer y una intervención de Upamecano impidiendo a Adli encarar un mano a mano para mantener su desventaja en una única unidad. El marcador era mínimo pero la diferencia en sensaciones era enorme, y Tuchel hizo cambios en la segunda mitad para revertir la situación y ganar terreno. Kimmich y Müller entraron para poner orden en las filas muniquesas y marcar el camino, pero ingresaron demasiado tarde.

Pasada la hora de juego llegaron esos primeros refuerzos bávaros y el escenario que se encontraron era el desolador. Poco después del inicio del segundo acto, Tella encontró a Grimaldo y el español, como ya hizo en la primera batalla en Múnich, dio su estocada y batió a Neuer para el 2:0. Un golpe que, aunque quedaba mucho, terminó de decantar la batalla. Leverkusen sabía que lo mejor y lo más inteligente era, ahora si, bajar el ritmo y dejar que corriera el tiempo. Los Bávaros, viendo que no les salía nada, hicieron movimientos a la desesperada como el ingreso de Tel por Goretzka. Como era de esperar, no sivieron de nada y en el descuento Frimpong tiró de su magia y velocidad para poner el 3:0 definitivo. Bayern viajó a Leverkusen pensando que iba a ganar con soltura, y acabó goleado como pocas veces se ha visto.

Cinco puntos que pueden haber decantado la guerra para Leverkusen

En esta guerra por la Bundesliga aún quedan muchas batallas que pueden cambiar su destino, pero los comandados por Xabi Alonso saben que pueden haber decantado mucho a su favor. Cinco puntos les separan ahora mismo de Bayern y dependen de ellos mismos para hacerse con el título, para lograr la hazaña que meses atrás parecía una utopía. Quizá este sea el día al que todos miremos cuando acabe la guerra para entender su desenlace.