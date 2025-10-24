Bayern tacha los días para el retorno de Musiala

Buenas noticias para los fanáticos del Bayern Múnich: Jamal Musiala volvió a pisar el campo de entrenamiento en la Säbener Straße, casi cuatro meses después de su grave lesión sufrida en los cuartos de final del Mundial de Clubes. El mediapunta alemán de 22 años realizó ejercicios livianos y unas breves vueltas de carrera, lo que representa un avance importante en su proceso de rehabilitación.

El club bávaro compartió el regreso de Musiala en sus redes sociales con mensajes cargados de optimismo, destacando la importancia del jugador en el proyecto de Vincent Kompany. A pesar de la alegría por su retorno, el cuerpo técnico no planea apresurar su vuelta a la competencia. El Bayern atraviesa un gran momento, con doce triunfos consecutivos en todas las competiciones, por lo que pueden tomarse el tiempo necesario para que el joven recupere su plenitud física antes de volver al once titular.

Musiala avanza paso a paso y apunta a un regreso seguro

Durante su comunicación oficial, Jamal Musiala expresó sensaciones positivas sobre su evolución. “Me siento muy bien, estoy progresando paso a paso. Sentí bien el pie y estoy emocionado por volver a la cancha”, declaró el futbolista, quien destacó que todavía debe recuperar ritmo y velocidad antes de comenzar a entrenar con balón.

Curiosamente, su regreso coincidió con un hecho histórico: Lennart Karl, de apenas 17 años, batió su récord como el goleador alemán más joven en la Champions League. Karl ha ocupado el puesto de Musiala en los últimos partidos de liga, copa y Champions, y se ha convertido en una de las nuevas promesas del conjunto bávaro.

Aun así, en el Bayern todos confían en que Musiala volverá a su mejor nivel. Su capacidad de desequilibrio, visión de juego y talento natural lo han convertido en una pieza fundamental del equipo. Si todo sigue según lo previsto, el regreso oficial del mediapunta podría producirse en las próximas semanas, marcando una nueva etapa en su prometedora carrera.