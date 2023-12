Bayern y Dortmund, tras los pasos de una perla de la 2.Bundesliga

En las últimas horas, medios españoles han dado a conocer que FC Bayern München y Borussia Dortmund siguen muy de cerca los pasos de Can Uzun, atacante de 18 años de 1.FC Nürnberg y una de las grandes revelaciones de la temporada en la 2.Bundesliga, aunque tienen una competencia muy dura de otro pretendiente de LaLiga.

Una de las grandes revelaciones de la Segunda División en Alemania

Las divisiones inferiores son un mar al que muchos equipos suelen acudir para pescar grandes promesas y esta temporada ha aparecido una verdaderamente interesante. En su primera temporada completa en la 2.Bundesliga, Can Uzun se ha convertido en la estrella del Nürnberg, uno de los muchos equipos históricos del fútbol alemán que, al igual que Schalke, Hamburgo o Hertha Berlín, se han quedado atrapados en la segunda categoría. El joven turco, capaz de desempeñarse por detrás del punta o como referencia en ataque, se está destacando como máximo goleador de su equipo con nueve goles en lo que llevamos de temporada y sus actuaciones han levantado el interés de equipos de primer nivel.

Tal y como informa Relevo, Bayern y Dortmund están entre los equipos más interesados por Can Uzun y ya se han puesto en contacto con su familia y sus agentes para mostrarles sus intenciones de fichar al jugador. En Nürnberg saben que será muy difícil retener al turco en su plantilla, y es que se ve muy difícil la idea de un ascenso con la que le puedan prometer minutos en Bundesliga. Actualmente se encuentran en la décima posición en la categoría de plata, a siete puntos del tercer lugar. Por ello, la directiva ya estaría pensando en hacer caja con su venta.

Vive toda la actualidad del fútbol alemán en el Instagram de Mi Bundesliga.

El gran problema: Sevilla

Aunque los dos gigantes de la Bundesliga ya tienen el factor a favor de que la joven estrella conoce muy bien el fútbol alemán, ahora mismo no son los favoritos para hacerse con sus servicios. La misma fuente afirma que es Sevilla el club mejor situado para convencer a Can Uzun, ya que su entorno ve con mejores ojos un movimiento al extranjero antes que quedarse en Alemania. No obstante, queda por ver si el club andaluz tiene los medios económicos para realizar el fichaje, que podría costar más de diez millones de euros. Mientras, tanto Las Abejas como Los Bávaros estarán muy pendientes de cara al final de temporada para intentar evitar que Uzun recale en España.