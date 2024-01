¡Bomba! Borja Iglesias será jugador de Bayer Leverkusen

En las últimas horas, Fabrizio Romano dio el Here We Go! y Borja Iglesias será nuevo jugador de Bayer Leverkusen.

Hay trato y Borja Iglesias se vestirá de delantero de Bayer Leverkusen

Hace minutos no más, se dio a conocer que entre Las Aspirinas y el Betis habría un total acuerdo y se están preparando para terminar los papeles. El trato se centra en un préstamo hasta el fin de esta temporada y luego tendrá una cláusula de compra de 8 millones de euros, no obligatoria.

La idea de su llegada se centra en que Patrik Schick ha intentado llenar el vacío dejado por Boniface, aunque no ha podido ofrecer la misma influencia que el nigeriano suele ofrecer. Este último no solo contribuyó con goles, sino también con juego. Y el checo solo anotó tres tantos en un solo partido, ante VfL Bochum. Ante RB Leipzig, no pudo entrar en la dinámica de juego y terminó los 90 minutos sin registrar un disparo a puerta.

El plan con el «Panda»

El presente de Iglesias tampoco es el mejor. Solamente ha marcado dos goles en la primera mitad de curso: uno en la UEFA Europa League y otro en la Copa del Rey. En LaLiga todavía no ha visto puerta. Y sus pobres registros lo han marginado del ataque del entrenador Manuel Pellegrini.

Leverkusen apunta a “revivir” al Borja de la temporada pasada, que marcó 15 goles en la máxima categoría española tras muchos más minutos de juego. En cuanto a su estilo de juego, es un delantero al que le gusta combinar el juego en el tercio ofensivo, algo que Xabi Alonso valorará mucho.

¿La apuesta necesaria para que el Bayer 04 consiga de su primer título de la Bundesliga? El tiempo lo dirá…