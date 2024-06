¡BOMBA! Borussia Dortmund no renovará a Mats Hummels

En las últimas horas, RNBVB confirmó que Borussia Dortmund no le presentará una oferta de renovación a Mats Hummels.

Un altercado que pesó

Como bien se sabe, el conflicto estalló en el comienzo de esta semana en el club negriamarillo. Si bien todo el mundo quiere que Mats Hummels se quede, el defensor le dejó claro a la directiva que de continuar Edin Terzic, él daría un paso al costado. Al parecer, durante toda la temporada tuvieron encontronazos donde el jugador no coincidía con las decisiones que tomaba con la plantilla.

Sin embargo, hoy el entrenador confirmó que no seguirá al mando de Borussia Dortmund. Las fuentes indican que no se sentía del todo valorado y a esto se le sumó este altercado con el zaguero central que hacía dividir a toda la afición. Ante esto, todo el mundo pensaba en que el histórico defensa iba a seguir, pero esto no sucederá.

Dortmund no renovará a Mats Hummels

Por el episodio contado, la directiva ha decidido no ofrecerle un nuevo contrato. Recordemos que el actual finaliza el 30 de junio y para continuar debía renovar. Pero el altercado con el entrenador lo ha desacreditado gravemente. Lars Ricken y compañía consideran que el comportamiento es inaceptable. El ponerse en contra de su entrenador al mismo tiempo hace que se ponga en contra de su equipo.

Es por ello que se espera que en los próximos días se anuncia su salida de manera oficial. Así, BVB perderá a sus dos principales emblemas en este verano. Ya Marco Reus emigró y el último histórico será Mats Hummels. Sin dudas, se espera una reconstrucción.