Según información de SportBild, Borussia Dortmund está estudiando la posibilidad de fichar a Jadon Sancho.

En Manchester United no seguirá

Como bien se sabe, en las últimas horas, Los Red Devils se cansaron de brindarle oportunidades y lo apartaron totalmente del plantel. De aquí a que vuelva a estar en estado de forma, el jugador se dedicará a entrenar de manera individual, siendo marginado a las academias.

Vive lo mejor del fútbol alemán en español en el Instagram de Mi Bundesliga.

Al parecer, Erik Ten Hag le había dado muchas posibilidades de que sea parte del plantel, pero nunca encontró su mejor versión. Y en unas recientes declaraciones dijo que el club elevó los estándares mínimos, que no eran cumplidos ni por él ni por el brasileño Antony.

Ahora bien, la información que surgió de ayer es que la directiva no quiere que se cruce con ningún jugador ni juvenil. Es por ello que lo han vetado hasta del comedor del club. En otras palabras, Sancho no volverá a vestir de rojo.

Borussia Dortmund estudia la posibilidad de fichar a Sancho

Ante todo esto, el periódico Bild informó que la directiva negriamarilla lo tiene como una opción para invierno. Sin embargo, hay dos impedimentos. Por un lado, la conducta de Sancho no siempre fue la mejor. El jugador no lleva la mejor alimentación y, además, no duerme las horas indicadas para poder rendir al máximo. Al parecer, la consola de videojuegos le llama más la atención y lo tiene atento a ello. Algo que en Dortmund pudo cambiar porque Terzic estaba encima de él durante las 24 horas.

Por otra parte, el tema económico no es algo para dejar pasar. Manchester United pide 60 millones de euros por él, es decir, una suma totalmente irreal. Si logran sacarlo a préstamo, sería lo ideal porque la directiva no planea nuevos fichajes. Si esto se destraba, la posibilidad será muy cierta. El hecho de fichar un jugador por banda, es una prioridad.