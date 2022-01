El mercado de invierno está llegando a su fin y los rumores de verano comienzan a arrancar. Ahora, parecería ser que Borussia Dortmund estaría monitoreando a Andreas Christensen y Donny van De Beek.

Mirando a la Premier League

No cabe ninguna duda de que la mayoría de los clubes del mundo están mirando a la liga con mayor preponderancia del mundo. Sí bien, incluso para las 4 ligas más importantes restantes, es casi imposible fichar a un jugador de la Premier por los altos contratos que cobran, siempre surgen oportunidades. El fichar tanto para los ingleses, siempre les provoca dejar una cierta cantidad de jugadores sin oportunidades y con ganas de minutos en otras partes del mundo.

En este caso, Dortmund estaría por detrás de dos grandes oportunidades. En primer lugar, el nombre de Andreas Christensen sería un fichajazo. El danés finaliza su contrato en el próximo junio y, según medios ingleses, es poco probable que renueve con Chelsea FC. El club negriamarillo leva una ventaja y es que el central ya jugó en Alemania vistiendo los colores de Borussia Mönchengladbach por lo que sabe lo que es llegar a la Bundesliga.

Por otra parte, el otro nombre que ha surgido es el de Donny van De Beek, jugador de Manchester United. Su situación es un tanto más posible para el equipo dirigido por Marco Rose porque apenas cuenta con un puñado de minutos con los Red Devils. Incluso, ya desde hace tiempo, muchos especulan a que será la primera venta de Ralf Rangnick en el próximo mercado de verano.

Christensen y van De Beek, dos jugadores que le vendrían muy bien a Dortmund

La floja defensa del equipo alemán está a la vista de todos. Y no solo eso, la falta de efectivos de gran calibre es una de las cuestiones que más se ha discutido en las próximas horas. Es por ello que hasta se habla de dejarle salida a Axel Witsel para liberar su 8 millones de euros anuales y poderse traer al Christensen.

Vive lo mejor del fútbol alemán en el canal de Twitch de Mi Bundesliga.

En el caso de van De Beek, jugadores en el mediocampo sobran. El tema está en que no todos de ellos no tienen una calidad notable. Ahora bien, fichar en la sala de máquinas no es una prioridad, pero lo que sí podemos decir es que sí recuperan el nivel que mostró en Ajax sería un fichaje de alto calibre.