Como bien ya es conocido por todos, Marco Reus ha renovado su contrato en Dortmund hasta 2024 y aquí te contamos cuánto será su nuevo salario.

Las arduas negociaciones llegaron a buen puerto

Reus llegará a los 12 años ininterrumpidos vistiendo la casaca aurinegra, desde su llegada en el año 2012. El mediocentro ya había enfatizado en una entrevista con BILD, hace un año, que le gustaría terminar su carrera en Dortmund y todo parece indicar que esa idea sigue en pie.

Las negociaciones entre ambas partes no fueron fáciles, ya que los vaivenes del equipo en la temporada y el tema del salario del hombre de 33 años eran temas de constantes discusiones dentro de las oficinas del Signal Iduna Park.

Sin embargo, distintos medios indicaron que el pasado jueves hubo una cumbre entre el director deportivo Sebastian Kehl, Reus y su asesor Dirk Hebel. Allí se definieron los detalles finales del contrato del futbolista hasta 2024.

¿El nuevo salario de Marco Reus es más bajo que el viejo?

No cabe ninguna duda de que lo financiero era determinante para el nuevo trato. Y en esta sintonía, el número 11 estaba de acuerdo con reducir su salario, sin embargo, no estaba del todo convencido con que esa rebaja sea más del 50%. Es por esta razón que las negociaciones no fueron fáciles.

Ahora bien, el nuevo salario fue muy cercano a esa cifra. Según información de Bild, el salario base del capitán será de seis millones de euros, pero hay que tener en cuenta que si consigue todos los objetivos del nuevo contrato podrá llegar hasta los siete millones de euros. Teniendo en cuenta que su viejo salario era de 12 millones de euros, podemos decir que la actitud de Marco es condescendiente con el club de sus amores.

La mencionada rebaja va de la mano con el nuevo rol que tendrá Reus en el club. Ya desde la dirección deportiva tienen en cuenta su edad y es muy posible que deje de ser el gran líder de cara a futuro.